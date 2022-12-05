Çallı Gazi ihmal sonucu hayatını kaybetti

Denizli’nin Çal ilçesinde 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi, bel kısmında bulunan platinin vücudunu zehirlemesi sonucu hayatını kaybetti.

1974’teki Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan Denizli’nin Çal ilçesinden İbrahim Yurt, bir süre önce rahatsızlık geçirmesi sonucu bel kısmına platin takıldı. Yıllar sonra aynı yerden yine rahatsızlanan Yurt, bu sefer doktora gitmedi. 2 hafta sonunda ağrılara dayanamayan gazi, doktora gitti. Takıldığı yerden çıkan platinin Gazi İbrahim Yurt’u zehirlediği belirlendi. Ameliyata alınan Yurt, platinin vücudunun zehirlemesi sonucu yaşam mücadelesini kaybetti.

3 çocuk babası İbrahim Yurt, öğle namazının ardından resmi törenle Selcen Mahallesi’nde toprağa verildi. Çal Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Tatar, “Gazimiz İbrahim Yurt’u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Keşke vücudundaki platin takılı olduğu yerden çıktığı zaman doktora gitseydi. Allah rahmet eylesin. Tüm gazi ve şehitlerimiz in mekanları cennettir inşallah” diye konuştu.