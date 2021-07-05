Çal’ın şair kadını Melahat Kuzu’dan Tekden Hastanesi doktorlarına anlamlı şiir

Özel Denizli Tekden Hastanesi’nde başarılı ameliyat sonrası sağlığına kavuşan şair, hastaneden taburcu olduktan sonra doktorlara şiir yazdı.

Çal’ın Hançalar Mahallesinde yaşayan Melahat Kuzu, gönlünden ve kaleminden dökülen şiirlerle bölge halkının gönüllerine ulaşmayı başarmıştı. Uzun yıllardır yazdığı şiirlerle Aşık Melahat abla olarak tanınan Melahat Kuzu, Tekden Hastanesi doktorlarının ve çalışanlarının da gönlünde yer edindi. Geçirdiği operasyonlardan sonra sağlığına kavuşarak doktorlarına ve hastaneye teşekkür eden Melahat Kuzu, taburcu olduktan sonra doktorlara şiir yazarak mutlu etti.

“Sağlığıma kavuşturdukları için Tekden Hastanesi doktorlarına teşekkür ederim.”

Kendisini tedavi eden doktorları mutlu etmek için onlara şiir yazdığını belirten Melahat Kuzu, “Tekden Hastanesi’ne geldiğim günden beri herkes benimle çok güzel ilgilendi. Beni muayene eden, çekilen MR’da kitle olduğunu fark eden ve ameliyat ederek beni sağlığıma kavuşturan doktorlarımdan Allah razı olsun. Bugün sağlığıma kavuştuysam onların payı çok büyük. Onlara olan teşekkürlerimi şiirlere dökerek ben de onlar için bir şeyler yapmak ve onları mutlu etmek istedim. Hepsine tek tek teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

“Tekden Hastanesi’ne teşekkür ederim”

Hastaneye teşekkür eden Melahat Kuzu, “Bel ağrısı şikayetiyle gelip beni MR’a yönlendiren Ortopedi doktoru Op. Dr. Hasan Metineren’e, MR’da kitleleri fark eden Radyoloji doktoru Prof. Dr. Nevzat Karabulut hocama, beni ameliyata alan Üroloji doktorlarından Op. Dr. Ali Gürağaç’a ve ameliyatıma giren Prof. Dr. İbrahim Yıldırım’a ve Kadın Hastalıkları ve doğum doktoru Doç. Dr. Aysun Karabulut hocama ve anestezi doktoru Uz. Dr. Nevin Özcan’a, ameliyat sonrasında destek olan psikiyatri doktoru Uz. Dr. Gülnur Şen’e, yıllar önce eşime anjiyo ve by-pass yapan Kardiyoloji doktoru Uz. Dr. Mustafa Demir’e ve Radyoloji doktoru Uz. Dr. Mehmet Aydınlı’ya ve tüm Tekden Hastanesi’ne teşekkür ederim” dedi.

Prof. Dr. İbrahim Yıldırım hocam’a (Üroloji)

İşin ustasısın görevin çetin

Geçiyor bizlere hakların yekün

Adımların emin sözlerin metin

Neyledin hocam beni neyledin

Dünyam kararmıştı şafak eyledin

Op. Dr. Ali Gürağaç hocam’a (Üroloji)

Gözlerin manalı bakar adın Ali’dir Ali

Yürüdüğün yollar demokrasi adalet yolu

Yüreğin merhamet şefkatle dolu

Neyledin Ali hocam beni neyledin

Gizli dertlerime derman eyledin

Doç. Dr. Aysun Karabulut hocam’a (Kadın Hastalıkları ve Doğum)

Akşamdan doğarmış seher yıldırı

Yüreğimden gitti dert ile sızı

Yetim koymadın hocam oğlanı, kızı

Neyledin Aysun hocam beni neyledin

Bütün dertlerime paydos eyledin

Uz. Dr. Gülnur Şen hocam’a (Psikiyatri)

Bazen deli deyip gülerler bize

Sevgimiz sonsuzdur dağlardan yüce

Gönüller meleği derim yavrum ben size

Neyledin Gülnur hocam beni neyledin

Gönlüm kararmıştı şafak eyledin

Uz. Dr. Mustafa Demir hocam’a (Kardiyoloji)

Adın Muhammed’in adı Mustafa

Rabbim yüreğine vermesin cefa

Dertlere dermansın verirsin sefa

Neyledin Mustafa hocam beni neyledin

Gönlüm güzel idi bahar eyledin

Op. Dr. Hasan Metineren hocam’a (Ortopedi)

Dertlerimi bir bir anlattım sana

Tatlı merhametli baktın sen bana

Gönüller meleği derim kuzum ben sana

Neyledin Hasan hocam neyledin

Bir bilsen size çok dualar eyledim

Uz. Dr. Mehmet Aydınlı hocam’a (Radyoloji)

Sen bebekken elimizde büyüdün

Rabbim izin verdi çabuk yürüdün

Türkiye’min efsanesi sen idin

Neyledin neyledin yavrum neyledin

Yaralı gönlüme merhem eyledin

Aşık Melahat doğayı sever

Bayrağı vatanı daim hep över

Giden canlar sudan ucuzmuş meğer

Darlandı yollar hocam nasıl edelim

Bu mantıkla uzaya mı gidelim

Melahat Kuzu (Aşık Melahat abla)

Özel Denizli Tekden Hastanesi ise, “Hislerini şiirlere dökerek bizi mutlu eden Aşık Melahat ablamıza gönülden teşekkür ederiz. Tekden Hastaneleri olarak elimizden gelenin en iyisini yapmak ve sizlere faydalı olmak bize mutluluk veriyor. Allah Melahat ablamıza da tüm hastalara da şifa versin” dedi.