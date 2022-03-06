Çaldıkları tavus kuşunu yeme konusunda anlaşamayan şebekenin 2 üyesi tutuklandı

Denizli’de 163 ayrı suç kayıtları ortaya çıkan ve çaldıkları tavus kuşlarını kesip yeme ile satma konusunda ihtilafa düşen 7 kişilik hırsızlık şebekesinin 2 üyesi tutuklandı.

Honaz ilçesinde son dönemde meydana gelen hırsızlık olaylarını aydınlatmak için titiz bir çalışma yürüten Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını saatlerce didik didik inceleyerek hırsızlık şebekesinin izini tespit etti. Kimliği belirlenen şüphelilerden Uğur B’nin hırsızlık olaylarında kullandığı kamyonetin kaportasında yazan “Verme beni ellere, görür dayanamazsın” sözlerinden yola çıkan JASAT, şüphelilerin akıllarına gelmeyen bu detay sayesinde şebekenin tüm üyelerini belirledi.

JASAT, Pamukkale ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müşterek düzenlediği operasyona, Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi’nde belirlenen çok sayıda eve eş zamanlı şafak baskını yapıldı. Çok sayıda jandarma personelinin görev aldığı operasyonda, suça karıştıkları tespit edilen Süleyman D. (41), Mehmet A. (20), Uğur B. (22), Murat D. (41), İrfan E. (36), Kemal E. (25) ve Muzaffer Ç. (30) isimli 7 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Suçta kullandıkları kamyonetin önüne belirgin bir ifadede yazdırarak, kendi sonlarını hazırlayan hırsızlık şebekesinin üyeleri arasında olaydan sonra yaşandığı ortaya çıkan tartışma ise duyanları gülümsetti. Mağdur Semih Turgut’a babasından yadigar kalan 3 adet tavus kuşunu, kümesin tellerini keserek çalan şüphelilerin, daha sonra bu kuşları kesip yeme ile satma arasında fikir ayrılığına düşüp tartışma yaşadıkları öğrenildi. Şüphelilerden Süleyman D’nin ise hırsızlık için girdiği evlerden sadece kapı çalması, başka hiçbir eşyaya ise dokunmaması ise dikkat çekti.

Şüphelilerin yapılan GBT sorgularında Süleyman D’nin 2, Mehmet A’nın 28, Uğur B’nin 12, Murat D’nin 52, İrfan E’nin 15, Kemal E’nin 31 ve Muzaffer Ç’nin ise 23 olmak üzere toplam 163 ayrı suç kayıtlarının olduğu ortaya çıktı. Meydana gelen 5 ayrı hırsızlık olayının aydınlatılarak çalınan malzemelerin sahiplerine teslim edildiği suça karışan şüpheliler, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Kemal E. ve Muzaffer Ç., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.