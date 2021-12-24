Çaldığı jeneratörü satamadan yakalandı

DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Sarayköy ilçesinde sondaj sahasından jeneratör çalan cezaevi firarisi, JASAT ve polisin ortak operasyonu sonucu malzemeyi satmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Sarayköy ilçesinde devam eden bir sondaj çalışma sahasında meydana gelen jeneratör hırsızlığı olayını araştıran İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bölgede yaptığı geniş çalışma sonucu şüpheli Nihat B. ve Durmuş D’nin bilgilerini tespit etti. Şüphelilerin çaldıkları jeneratörü il merkezinde satmayı planladığını belirleyen JASAT, İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleriyle birlikte yapılan müşterek operasyonda şüphelileri çaldıkları jeneratörü satmaya çalıştıkları esnada suç üstü yakaladı.

Yakalanan şüphelilerden Nihat B’nin cezaevi firarisi olduğu ve 5 suçtan hakkında yakalama kararı bulunduğu tespit edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Nihat B., tutuklanarak cezaevine gönderilirken; diğer şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Sondaj sahasından çalınan jeneratörü teslim etmek için gelen jandarma ekiplerini gören mal sahibi, hırsızlık olayını JASAT timlerinden öğrendi. Mağdur, çalınan malzemesini geri getiren ekiplere teşekkür etti.