Çal’dan Hollanda’ya 35 bin maske ihraç edildi
DENİZLİ’NİN ÇAL İLÇESİNDE HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN AÇILAN KURSTA, KADIN KURSİYERLER AİLE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYARAK YURT DIŞINA MASKE ÜRETİYOR. ÜRETİMİN İLK GÜNÜNDEN BUGÜNE KADAR HOLLANDA’YA 35 BİN MASKE İHRAÇ EDİLDİĞİ BELİRTİLDİ.
Denizli’de, Çal Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan kursta, kadın kursiyerler aile ekonomisine katkı sağlayarak yurt dışına maske üretiyor. Üretimin ilk gününden bugüne kadar Hollanda’ya 35 bin maske ihraç edildiği belirtildi.
Denizli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Çal ilçe Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kursta, usta öğreticiler ve kadın kursiyerler aile ekonomisine katkıda bulunurken, korona virüs dolayısıyla sağlık için maske üretimine devam ediyor. Çal ilçe Kaymakamı Selin Sarı, Kovid-19 ile mücadelede maske üreten öğretmenler, öğrenciler ve usta öğreticileri ziyaret ederek, üretim hakkında bilgi aldı. Kaymakam Sarı, “Atölyede çalışmalar gerçekten çok güzel ilerliyor, Kovid-19 tedbirlerini alarak çalıştıklarını gördüm. Atölyede kadınlarımızı bu çalışmalarından dolayı gurur duydum. Kadınlarımız ailelerine ekonomik katkı sağlarken, Hollanda’ya maske ihraç edilmesi de ayrı bir güzel durum, herkese çalışmalarından dolayı teşekkür ederim” dedi.
Maske üretim atölyesinde günlük yaklaşık olarak 41 bin ultrasonik maske üretildiği ve Hollanda’ya ise 35 bin maskenin ihraç edildiği belirtildi.
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