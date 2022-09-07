Çal’da festival programı belli oldu

Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, tarihi açıklanan 25. Çal Bağ Bozumu Kültür ve Sanat Festivali’ne herkesi davet etti.

Denizli’nin Çal ilçesinde düzenlenecek olan Çal Bağ Bozumu Kültür ve Sanat Festivali’nin tarihi açıklandı. 9-10-11 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan festival öncesi Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan açıklamalarda bulundu. Herkesi festivale davet eden Başkan Akcan, “Bu sene nasip olursa festivalin 25.’sini yapacağız. Şap hastalığı nedeniyle sudan koyun atlatmayı yapamamıştık. Bağ bozumuyla başlayacak olan festival, sonrasında mehteran gösterileri ve halk oyunlarıyla birlikte akşam konserleriyle devam edecek. Bu sene bağ bozumundan ziyade bütün kültürümüzü ve sanatımızın içinde olduğu festival oluşturmaya çalışacağız. Bu festivale katılmak isteyen herkesi çala bekleyip, misafir etmek istiyoruz” dedi.