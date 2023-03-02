Çal’da 10 yıl sonra yeniden ameliyat yapılacak

Denizli’de tadilatı yapılmaya başlanılan Çal Devlet Hastanesi, 10 yıl aranın ardından ameliyat yapmaya başlayacak.

En son ameliyatı 2013 yılında yapan Çal Devlet Hastanesi, vatandaşlara tekrar hizmet vermek için tadilata geçti. Standartlara uygun hale getirilmeye başlanılan hastaneden yapılan açıklamada, “2013’ten beri ameliyat yapılamayan hastanemiz ameliyathanesi standart ve prosedürlere uygun hale getirmek için çalışmalarımız başladı. Gayretli çalışmalar neticesinde çok kısa süre içerisinde çal halkının kullanımına hazır hale getirilecek” ifadelerine yer verildi.