Çal ile Moldova’nın Tomay kenti kardeş kent oluyor

Moldova’nın Türk asıllı Gagavuzya Özerk Cumhuriyetinin 9 belediye başkanı, Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan ile bir araya geldi. Karşılıklı ilişki ve işbirliklerinin yapıldığı görüşmede, Tomay Belediyesi ile Çal Belediyesi arasında kardeş kent protokolü imzalandı.

Gagavuzya’nın farklı kentlerinden gelen 9 belediye başkanı, Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Eskin ile birlikte Çal’ı ziyaret etti. Ziyarete Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı ile Türk Ocakları Şube Başkanı Prof. Dr. Turgut Tok’ta heyette yer aldı. Tomay Belediye Başkanı Fiodor Topçu ile Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, “Kardeş Kent” protokolünü imzaladı. Her iki belediyenin de meclisinde karar alındıktan sonra Çal ile Tomay kardeş kent olacak. Moldovalı Belediye Başkanları, bazı işletmelerde incelemede bulunup, Çal ekonomisi ve “Tarım Kenti Çal” modeli hakkında bilgi aldı. Çal Kadın Kooperatifi’ni de ziyaret eden heyet, burada kooperatifin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

“Türk’üz, kardeşiz ve artık bütünleşmek istiyoruz”

Çal ilçesinin potansiyelini önemli gördüklerini belirten Gagavuzya Belediyeler Birliği Başkanı ve Kıpçak Belediye Başkanı Oleg Garizan, “Moldova’da küçük bir ada da yaşar gibiyiz. Biz de Türk’üz. Gök oğuzlardanız. Artık Türkiye’den kopuk yaşamayı talep etmiyoruz. Türk’üz, kardeşiz. Artık bütünleşmek istiyoruz. Çal bölgesinde üzüm üretimi oldukça gelişmiş durumda. Üzüm üretiminde biz de söz sahibiyiz. Burada kardeşlerimizle kucaklaştık, ekonomik işbirliği yapmaya da hazırız. Çal’daki potansiyel oldukça yüksek. Çal üzümleri oldukça kaliteli. Türk halkı ile dilimiz aynı, geleneklerimiz bir. Sonuçta kardeşiz. Bundan sonra ilişkilerimiz daha sıcak olacak” diye konuştu.

“Türkleri ile ilişkilerimizi daha da arttırmak, kardeşliğimizi pekiştirmek istiyoruz”

En kısa sürede Çal’dan bir heyetin Gagavuzya’ya gideceğini ve dostluğun perçinleneceğini söyleyerek, Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan ise “26 ülkeden belediye başkanları ile zaman zaman görüştük. Hiç bu kadar heyecanlanmadım. Karşımızda Moldovalı değil de, sanki Anadolu’nun her hangi bir köşesinde görev yapan belediye başkanları var gibi hissettim. Türk dünyasının bir gün bir araya gelip kocaman bir Türk ailesi olacağına inanan bizler, Gagavuz Türkler’i ile ilişkilerimizi daha da arttırmak, kardeşliğimizi pekiştirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.