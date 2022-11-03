Çal Belediyespor’da hedef 4 puan almak

Denizli Süper Amatör Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Çal Belediyespor, 4’üncü haftada karışılacağı Beyağaç Belediyespor maçından 4 puanla ayrılmak istiyor.

Denizli Süper Amatör Lig Kırmızı Grupta mücadele eden ve oynadığı 3 karşılaşmayı da kazanarak üçte üç yapan Çal Belediyespor’da gözler 4’üncü haftada oynanacak olan Beyağaç Belediyespor maçına çevrildi. Bu maçın hazırlıklarını Zafer Katrancı Sahasında sürdüren siyah beyazlılarda hedef 3 puan almak oldu. Çalışmalarını ara vermeden sürdüren Çal Belediyespor’da ligi ve geride kalan 3 haftayı değerlendiren Genel Kaptan Yasin Üner, ilçede futbolun çok sevildiğine dikkat çekti. Üner, “Geçen yıllardan bu güne kadar bir üstüne koyarak gittik. BAL gördük, düştük, sonra yine BAL derken bu şekilde devam etti. Geçen sezon yine Süper Amatör Lig’de play-off oynadık. Bu nedenle Çal’da futbol kültürü oluştu. Tabi bunda başkanlarımızın çok büyük katkısı var. Gerek Belediye Başkanımız gerekse başkan yardımcımız futbola ve spora büyük destek veriyorlar. Bu sene biraz geç kaldık. Takım geç kuruldu. Bu nedenle çeşitli sorunlar yaşandı. Takım üçte üç yaptı. Bu hafta da kendi evimizde Beyağaç Belediyespor ile oynayacağız. Amacımız o maçı da alarak şampiyonluk yolunda bir engeli daha kayıpsız kapamak. Bütün taraftarlarımızı bu hafta oynayacağımız Beyağaç Belediyespor maçına davet ediyorum” diye konuştu.

”Takımı çok geç kurduk”

Yeni sezona çok geç başladıklarına dikkat çeken siyah beyazlı takımın Teknik Sorumlusu Hasan Kaplan da “Maçların başlamasına bir hafta kala takımı kurduk. Bu süreçte bizim dezavantajlarımız olduğu gibi avantajlarımız da var. Dezavantajımız beraber hazırlık dönemi geçiremedik. Takımımızı tecrübeli gençler ve tecrübelilerden oluşan bir kadro kurduk. İlk üç haftamızı Allaha çok şükür kayıpsız atlattık. Ama beni düşündüren durumlar fiziksel olarak gerçekleşecek sakatlıklar ve kartlardı. Çok şükür o süreci atlattık” diye konuştu.

“İnşallah bunun sonu şampiyonluk olur”

Çal Belediyespor’a yeni katılan Çal Belediyespor’un başarılı futbolcusu Buğra Tutum ise “Takım gayet iyi gidiyor. Bende bu takıma sonradan geldim. Ancak takıma çabuk alıştım. Takımda çok iyi bir hava var. İnşallah bunun sonu şampiyonluk olur. Takım olarak kenetlendik. Maçlarda iyi gidiyor çok şükür. İnşallah sezon sonuna kadar böyle devam etmek ve şampiyon olmak istiyoruz. Bu haftada kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.