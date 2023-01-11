Cabar katliamını anlatan eserini Başkan Vural’a takdim etti

Denizli’nin Çivril ilçesinde kültürel faaliyetler tüm hızıyla sürüyor. Çivril Belediyesi’nin destekleriyle ilk resim sergisini Tarihi Hükümet Konağı’nda açan Çivrilli ressam Nejdet Sönmez, Cabar katliamını anlattığı “Cabar Yangını” adlı eserini Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural’a hediye etti.

2 Nisan 1921 yılında Çivril’in Cabar Köyünün Yunan askerleri tarafından yakıldığına değinen Nejdet Sönmez, Milli mücadele tarihimizde derin izler bırakan 83 kişinin öldürüldüğü katliamı resmetmeye çalıştığını söyledi. Anadolu’nun tapusunun alındığı Miryokefalon Zaferini anlatan ilk tabloyu yapmanın haklı gururunu yaşadığını da belirten Sönmez, “Çivril’de Türklerin elde ettiği büyük zaferi resimlemek ilk kez bir Çivrilliye nasip oldu. Çivril ile ilgili tablolar yaparken Çivril’de o kadar gezilecek-görülecek yerlerin olması birde Çivrilli eğitimci, araştırmacı ve yazar Münir Sayhan’ın güzel anlatımı beni çok etkiledi. Bundan dolayı Çivril’in güzelliklerini tuval üzerine döktüm. Belediye Başkanı Niyazi Vural’a sanata verdiği desteklerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.

1959 yılında Çivril’de doğan Nejdet Sönmez, Bursa Eğitim Enstitüsü Matematik Öğretmenliği Bölümünden 1980 yılında mezun oldu. İzmir ve Denizli’de kısa süre öğretmenlik yapan Sönmez, ticaretle uğraştığından dolayı 1990 yılında öğretmenliği bıraktı. 35 yıllık ticari yaşamını 2018 yılında bitirdi. Çocukluğundan beri sanatın içinde olmanın ve resim yapmanın zamanının geldiğine karar veren Sönmez, evindeki atölyede resim çalışmalarına başladı. 2021 yılında Çivril Belediyesi’nin organizasyonu ile 1. Kişisel sergisini Çivril’de açtı. Hedefinin 2024 yılında İstanbul’da Çivril Temalı resim sergisi açmak olduğunu ifade etti.