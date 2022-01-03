Buzu fark etmeyip düştü, belini kırdı

Denizli’de sabah saatlerinde işe gittiği sırada buzlanmanın etkisiyle düşen hasta, belinde oluşan kırıklar sonrası Özel Denizli Tekden Hastanesinde yapılan operasyonla sağlığına kavuştu. Beyin ve Sinir Cerrahlarından Op. Dr. Yurdaer Doğu ise kış aylarında buzlanmaya karşı uyarıda bulundu.

Denizli’de yaşayan 46 yaşındaki Saadet Çetinkaya, sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıktı. İşyerine az bir mesafe kala yerdeki buzlanmayı fark etmeyen Çetinkaya, düşerek yaralandı. Acil bir şekilde hastaneye kaldırıldıktan sonra Özel Denizli Tekden Hastanesine sevk edilen Çetinkaya, Beyin ve Sinir Cerrahlarından Op. Dr. Yurdaer Doğu tarafından muayene edildi. Burada hastanın belinde ciddi kırıklar olduğunu gören Dr. Doğu, ameliyat kararı aldı. Başarılı bir şekilde operasyon geçiren hasta, oluşabilecek daha büyük sıkıntıların önlenmesiyle sağlığına kavuştu. Çetinkaya yapılan başarılı ameliyat sonrası teşekkür ederken, Dr. Doğu ise kış aylarında buzlanmaya karşı uyarıda bulundu. Bunun üzerine kış aylarında özellikle sabah saatlerinde hayatı olumsuz etkileyen buzlanmalara karşı dikkatli olunması gerektiğinin bilgisini veren Op. Dr. Yurdaer Doğu, “Saadet hanım ambulansla hastanemize başka bir hastaneden sevkli getirildi. İşyerine giderken yerdeki buzlanmayı fark etmeyerek kaymış ve sert bir şekilde düşmüş. Belinde ciddi kırık oluşan hastayı acilen ameliyata aldık. Ameliyatta ve sonrasında gerekli müdahaleleri yaptıktan sonra hastamızı sağlıklı bir şekilde taburcu ettik. Hastamız şanslıydı oluşabilecek komplikasyonların önüne geçerek daha büyük sıkıntı yaşamadan zamanında müdahale ile tedavisini başarıyla yaptık” dedi.

“Sıcağı sıcağına hissedilmeyen bazı kırıklar ileride daha büyük sorunlara sebep olabilir”

Saadet hanıma yapılan operasyonun ardından buzlanmayla ilgili dikkatli olunması gerektiğinin bilgisini veren Beyin ve Sinir Cerrahı Op. Dr. Yurdaer Doğu,” Kış mevsiminin gelmesiyle, gizli buzlanmalar oluşmaktadır. Özellikle sabah saatlerinde gizli buzlanmayı fark etmek zor olduğu için çok dikkatli olunması gerekir. Oluşan buzlu zemin nedeni ile basit düşmelere bağlı kırık vakaları sıklıkla karşımıza çıkabiliyor. Bunun için gizli buzlanmalarda araç sahiplerinin olduğu kadar yayaların da dikkatli olması gerekir. Kuru görülen asfaltlarda ya da yaya yollarında da gizli buzlanma meydana gelmektedir. Hayatımızı riske atmamamız için alacağımız birkaç önlemle gizli buzlanmalarda kaymanın önüne geçebiliriz. Soğuk kış aylarında yürürken küçük ama sağlam adımlar atmalıyız, altı kaymayan bir ayakkabı seçimi çok önemli, iki elle poşet taşımamak ya da ellerin cepte olmaması kayma sırasında tutunabilmek açısından çok önemlidir. Bu gibi önlemleri alarak buzlanmalarda düşmelerin önüne geçebiliriz. Çünkü bu düşmeler sonrasında kalça kırıkları, omuz çıkıkları, belde oluşan kırıklar, kol ve ayak bileğinde oluşan kırıklar sık görülmektedir. Düştükten sonra hemen ayağa kalkmak da daha büyük sıkıntılara sebep olabilmektedir. Hafif düşmelerden sonrasında bile mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir. Çünkü sıcağı sıcağına hissedilmeyen bazı kırıklar ileride daha büyük sıkıntılara sebep olabilmektedir. Basit diyebileceğimiz bir kırık bile tedavi edilmezse cerrahi müdahale gerektirecek bir kırığa dönüşebilmektedir. Bundan dolayı herkesin dikkatli olmasını öneririm” şeklinde bilgi verdi.

“Lütfen özellikle sabah saatlerinde herkes buzlanmalara dikkat etsin”

İşe giderken buzlanmayı fark etmeyerek kayan ve acilen ameliyata alınan 46 yaşındaki Saadet Çetinkaya, “Sabah erken saatlerde işe gitmek için evden çıktım. İşyerime yaklaştığım sırada yerdeki buzlanmayı fark etmeyerek kaydım ve düştüm. Çok şiddetli ağrım vardı. Çok şükür ki başımı bir yere çarpmadım. Ama belimde çok fazla ağrı vardı. Beni ambulansla hemen Tekden Hastanesi’ne getirdiler. Burada beyin ve sinir cerrahı Op. Dr. Yurdaer Doğu, beni ameliyata aldı. Şimdi daha iyiyim, ağrılarım azaldı. Daha da kötü sonuçlar olabilirdi. Doktorumdan Allah razı olsun. Çok ilgilendi benimle. Doktorumdan da hastaneden de çok memnunum. Herkese çok teşekkür ederim. Lütfen özellikle havanın soğuk olduğu sabah saatlerinde herkes buzlanmalara dikkat etsin. Benim yaşadığım ağrıyı başkalarının da yaşamasını istemem” dedi.