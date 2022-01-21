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Buz tutan gölde yaşam mücadelesi

Denizli’de kar yağışı ve aşırı soğuk nedeniyle Süleymanlı Gölü buz tuttu. Gölde yaşayan balıkçı kuşları, buza rağmen aç kalmamak için balık yakalayıp bir iki çırpıda yutması kameralara takıldı. Ortaya belgeseli aratmayan görüntüler çıktı.

DENİZLİ 21.01.2022, 13:57
Buz tutan gölde yaşam mücadelesi

Denizli’de kar yağışı ve aşırı soğuk nedeniyle Süleymanlı Gölü buz tuttu. Gölde yaşayan balıkçı kuşları, buza rağmen aç kalmamak için balık yakalayıp bir iki çırpıda yutması kameralara takıldı. Ortaya belgeseli aratmayan görüntüler çıktı.

Denizli’nin Buldan ilçesi sınırları içinde bulunan birinci derece sit alanı olarak koruma altına alınan Süleymanlı Yayla Gölü kar yağışı ve aşırı soğuk hava nedeniyle dondu. Eksi 10 dereceye kadar düşen hava sıcaklığında buz tutan gölde balıkçı kuşlarının buzlu göl suyu içinde balık yakalayıp bir iki çırpıda yemeleri kameralara takıldı. Ortaya belgeseli aratmayan görüntüler çıktı.

“Gri balıkçılar ekosistemin en önemli parçasıdır”

Bölgede yıllardır yayla gölü çevresinde göçmen kuşları gözetleyip görüntülerini ve fotoğraflarını çeken Buldan Doğal Hayatı ve Kültürünü Koruma Derneği Başkanı Sait Yalçın, kar yağışı ve aşırı soğuktan gölde yaşayan canlılarında etkilenmeye başladığını söyledi. Yalçın, "Buldan yayla gölünün sürekli konakçı kuşları vardı. Bunların en önemlileri de gri balıkçılardır. Gri balıkçılar burada balık, kurbağa ve kertenkele ile beslenir. Gölde bir tane gri balıkçı, sazan balığını yakalayıp parçalamadan yedi. Bunu 5 veya 6 defa görüntüledim. Gri balıklar bu gölü evi olarak görüyorlar. Gri balıkçılar, diğer ak balıkçı ve türlerini boğmaya çalışır. Çünkü kendilerine burayı beslenme alanı belirlemiştir. Her yıl gri balıkçılar bu gölde üreme yapar. Ortalama 6 tane yavru yapıyorlar. Buradaki yavrular büyüdükten sonra başka yerlere göç ediyor. Her yıl beslenebilecek kadar gri balıkçılar burada konaklar. Gri balıkçılar ekosistemin en önemli parçasıdır. Gölün etrafında kaçan balıkları ise suyun içerisindeki su yılanları avlar. O su yılanını da gri balıkçılar avlar. Bu da ekosistemin bu gölde olduğunu gösterir" dedi.

Buldan Süleymanlı Yayla Gölü

Buldan Süleymanlı Yayla Gölü’nün yüzölçümü 466,5 dekar, denizden yüksekliği bin 150 metre. Suyu tatlı olan, nilüferlerin gelişmesi ve alanın yüzde 15’inde ağaçlık alan oluşmaya başlaması gölün derinliğinin az olduğunun göstergesi sayılıyor. Göç eden kuşların kısa süreli konaklama yeri olan gölde sazan ve yayın balığı bulunuyor. Göl çevresinde yabani tavşan, domuz, oklu kirpi, porsuk, yeşilbaş ördek, ak pelikan, sakar meke gibi yabani hayvanlar sıklıkla görülüyor. Gölün çevresinde kuru ve ıslak nemli zeminlerde 95 bitki grubu bulunmakta bunlardan 2 çeşidi endemik, 62 çeşidi göl çevresinde ve 33 adedi de göl içerisinde askıda veya göl zeminine tutunmuş olarak yaşamaktadır. 1. Derece Doğal Sit Alanı içerisinde yer alan göl ve çevresi turistik bir kamp yeri olarak kullanılıyor.

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