Büyükşehrin iftar bereketi bu kez Anafartalar’a taşındı

Denizli Büyükşehir Belediyesinin geleneksel hale gelen iftar buluşmaları bu kez Anafartalar Mahallesi’ne taşındı. Bir şehirde altyapı yoksa üste ne yapılırsa yapılsın anlamsız olacağını kaydeden Başkan Zolan, “İstedik ki geleceğimize altyapısı tamamlanmış bir şehir bırakalım” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ramazan aylarında gelenekselleştirdiği mahalle iftarları bu kez Anafartalar’da kuruldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği iftara, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, mahalle muhtarları ve binlerce vatandaş katıldı. İftar öncesi vatandaşların ramazanlarını kutlayan Başkan Zolan, ezanın okunmasıyla hep birlikte dua edip oruçlarını açtı. Başkan Zolan burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ramazanın güzel akşamlarından bir tanesini daha yaşadıklarını belirterek katılımın çok yoğun olduğunu, bunun da kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Ramazanın güzelliklerini, maneviyatını, ruhunu yaşatmaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Zolan, “Böyle iftar sofraları çok kıymetli. Çünkü ramazan yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberliğin en üst seviyede yaşandığı aydır” dedi.

“Şimdi sıra üst yapıda”

Vatandaşların yoğun talebi, kendilerinin tespiti ile Anafartalar başta olmak üzere Dokuzkavaklar, Deliktaş, Fatih, Akvadi, Karşıyaka gibi mahallelerde büyük bir altyapı çalışmasına girdiklerini hatırlatan Başkan Zolan, eskiden bölgedeki kanalizasyon ve içme suyu hatlarının çok sıkıntılı olduğunu, masum bir yağışta dahi yolların göle döndüğünü hatırlattı. Özellikle Üçgen ve bölgesindeki mahallelerde bir zamanlar hava kirliliğinden dolayı nefes dahi alınamadığını hatırlatan Başkan Zolan, şöyle konuştu:

“Şehrimizde doğalgaz yoktu. Sağ olsun vatandaşlarımız ‘biz de doğalgaz kullanmak istiyoruz’ dediler. Çok şükür onu da söz verdik ve yerine getirdik. Bugün şehir merkezimizde herkes doğalgaz kullanabiliyor. Biz kalıcı işler yapıyoruz, günlük işlerle, yamalarla, boyalarla, 3-5 ay sonra kaybolacak işler değil. 50-100 yıl şehrimize hizmet edecek köklü eserler bırakmaya gayret ediyoruz”