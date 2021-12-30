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Büyükşehirle daha temiz bir geleceğe

"Su Yönetimi ve İklim Değişikliği" projeleriyle Dünya 2’nciliği kazanan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Katı Atık Bertaraf Tesisi’nin kapasitesini artırmak için çalışmalara başladı. Yeni yatırımla kentin önümüzdeki 10 yıllık evsel katı atık depolanması sağlanacak.

DENİZLİ 30.12.2021, 14:53
Büyükşehirle daha temiz bir geleceğe

"Su Yönetimi ve İklim Değişikliği" projeleriyle Dünya 2’nciliği kazanan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Katı Atık Bertaraf Tesisi’nin kapasitesini artırmak için çalışmalara başladı. Yeni yatırımla kentin önümüzdeki 10 yıllık evsel katı atık depolanması sağlanacak.

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın (WWF) düzenlediği Tek Dünya Kentleri Yarışması’nda "Su Yönetimi ve İklim Değişikliği" projeleriyle Dünya 2’ncisi olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, çevre yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Denizli’nin evsel katı atıklarını bertaraf etmek için uzun yıllardır kullanılan Büyükşehir Belediyesi Kumkısık Katı Atık Bertaraf Tesisi’nin 1. lot ömrünün tamamladığı, 2. lotunun da tamamlanmak üzere olduğu belirtildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi tesise günlük gelen 800-850 ton evsel katı atığın depolanma süresini uzatmak amacıyla 3. lot yapım çalışması başlattı. Kapasitesi artırılacak tesis ile Pamukkale, Merkezefendi, Sarayköy, Buldan ve Güney ilçelerinden gelen evsel atıkların bertarafının devamlılığının sağlanacağı kaydedildi.

Gelecek 10 yıl planlandı

Yapılan yatırımla Denizli Büyükşehir Belediyesi Kumkısık Katı Atık Bertaraf Tesisi’nin depolama sahasının 6,5 hektar daha artırılacağına dikkat çekilirken, evsel atıkların düzenli depolanmasının sağlanmaya devam edileceği ayrıca alan içerisinde oluşan sızıntı suyu ve metan gazının kontrolünün yapılarak çevre ve insan sağlığının korunacağı ifade edildi. Bunun yanında evsel katı atıkların, Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı iklim değişikliği eylem planına uyum çerçevesinde sera gazı salınımını en aza indirgemek ve evsel atıkların içerisinde bulunan değerlendirilebilir ürünlerin ekonomiye kazandırmasının sağlanmaya devam edileceği belirtildi. Yeni depolama alanı ile Denizli’nin 10 yıllık evsel katı atık depolanmasının da planlandığı kaydedildi.

“Çevre ve insan sağlığı vazgeçilmezimizdir”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, doğa ve çevre konusunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan yatırımlarına devam ettiklerini kaydederek, “Kapasitesini artırdığımız katı atık bertaraf tesisimizle şehrimizin geleceğini planlıyoruz” dedi. Geleceğe daha yaşanabilir bir Denizli bırakmak için gece gündüz gayret gösterdiklerini belirten Başkan Zolan, şunları kaydetti: “Çevre ve insan sağlığı vazgeçilmezimizdir. Öncelikle yarınlarımıza daha sağlıklı, yaşanabilir bir kent bırakabilmek adına tüm tedbirlerimizi şimdiden alıyoruz. İnşallah şehrimizi tüm vatandaşlarımızla birlikte daha güzele doğru taşımaya devam edeceğiz. Her şey şehrimiz ve insanımız için” dedi.

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