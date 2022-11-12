Büyükşehir’den çocuklara tatil hediyesi

Denizli’de çocukların ara tatilini verimli ve eğlenceli bir şekilde geçirmesi için etkinlikler hazırlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz çocuk tiyatroları ile planetaryumda hazırlanan keyifli gösterimleri beğeniye sunacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, okulların ara tatile girmesinden dolayı birbirinden eğlenceli çocuk oyunlarıyla dolu tiyatro gösterileri ile Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde bulunan planetaryumda (gezegen evi) keyifli gösterimler hazırladı. 14 Kasım Pazartesi başlayacak olan etkinliklerde çocuklara özel birbirinden eğlenceli 4 oyun beğeniye sunulacak. etkinlikler çocuklara özel olarak Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu’nda ücretsiz olarak sahnelenecek.

Planetaryumda 7 ayrı gösterim

Planetaryumda sıra dışı bir deneyim yaşamak isteyen öğrencilerin Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nden ücretsiz davetiyeleri temin edebilecekleri belirtildi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklara ara tatilde özel bir hediye vermek istediklerini kaydetti. Başkan Osman Zolan, “Çocuklarımız ara tatile başlayacak. Biz de çocuklarımızın daha verimli ve eğlenceli bir tatil geçirmeleri ve keyifle dinlenebilmeleri için birbirinden eğlenceli ve özel oyunlarımız ile gösterimleri çocuklarımızla buluşturma kararı aldık. Bu özel şenlik tadındaki etkinliklerimize tüm çocuklarımızı bekliyoruz” diye konuştu.