Büyükşehirden Bekilli’ye 46 bin 600 metrekarelik mesirelik alan

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Bekilli ilçesinde yer alan 46 bin 600 metrekarelik ormanlık alanı vatandaşların nefes alacağı mesirelik olarak düzenlemek için işbirliği protokolü imzaladı. Vatandaşlara verdikleri sözleri birer birer yerine getirdiklerini söyleyen Başkan Zolan, “Bekillimizin güzelliğine güzellik katıyoruz” dedi.

Doğaya ve yeşile yaptığı yatırımlarla örnek olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli’nin 19 ilçesi ve 616 mahallesine hizmet etmeyi sürdürüyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Bekilli Belediyesi arasında Bekilli ilçesindeki Yeni Mahallede bulunan ormanlık alanda yapılacak mesirelik alanın yapımını içeren işbirliği protokolü imzalandı. Denizli Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştirilen imza törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Bekilli Belediye Başkanı Mustafa Çoban katıldı. Bekillili vatandaşların uzun süredir arzu ettiği bir projeyi hayata geçirmek için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Osman Zolan, hemşehrilerine verdikleri sözleri birer birer yerine getirdiklerini vurguladı. Başkan Osman Zolan, “Bekilli Belediyemizle birlikte Büyükşehir Belediyesi olarak inşallah ortak bir işbirliği protokolünü imzalıyoruz. En yakın zamanda ihalesini yapıp, yapımına başlayacağız. Bekillimize 46 bin 600 metrekarelik ormanlık alan içerisinde güzel bir mesirelik alanı, millet bahçemizi, güzel bir mekanı inşallah vatandaşlarımıza kazandıracağız” dedi.

“Bekillimize hayırlı ve uğurlu olsun”

İlçe halkının nefes alacağı, sağlıklı ve eğlenceli vakit geçirmesine olanak sağlayacak projenin adımlarını attıklarını belirten Başkan Zolan, “Vatandaşlarımızın yoğunlaştığı, her gidişimizde sözü geçen, biz de söz vermiştik, o projeyi yerine getirmek için adımları atmaya devam ediyoruz. Allah’ım bir an önce başlamayı ve kazasız belasız sonuçlandırmayı nasip etsin. Vatandaşlarımız inşallah projemiz tamamlandığında mesirelik alanımızda eşiyle, çocuklarıyla, dostlarıyla, arkadaşlarıyla güzel, keyifli vakit geçirip dinlensinler. Temennimiz, duamız budur. Büyükşehir Belediyesi ve Bekilli Belediyesi olarak yapmış olduğumuz bu proje tekrar Bekillimize hayırlı ve uğurlu olsun. Bekillimizin güzelliğine güzellik katıyoruz” diye konuştu.

Başkan Zolan’a teşekkür

Bekilli Belediye Başkanı Mustafa Çoban ise, yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a teşekkür ederek “İlçemize yapmış olduğu desteklerden dolayı Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İlçemizin bu tip bir projeye ihtiyacı vardı, biz yaz aylarında başka ilçelere gitmek durumunda kalıyorduk. Bugünden sonra Bekilli’mizin kendi ilçesinde vakit geçirebileceği, aileleri ile hafta sonlarını değerlendirebileceği ortamı vatandaşlarımıza sunacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan’a Bekilli olarak çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Konuşmaların ardından protokol Başkan Zolan ve Çoban tarafından imzalandı.