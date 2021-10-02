banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Mustafa Keser'den 'Bülent Ersoy'a:
Mustafa Keser'den 'Bülent Ersoy'a: "Yersiz kaprisleri yüzünden..."
Filipinler'de Duterte devri kapanıyor
Filipinler'de Duterte devri kapanıyor
İngiltere’de botoks ve dudak dolgusu yasağı
İngiltere’de botoks ve dudak dolgusu yasağı
A Milli Takım aday kadrosu belli oldu
A Milli Takım aday kadrosu belli oldu

Büyükşehir, Türkiye’ye örnek bir davranışa imza atıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde Türkiye’ye örnek bir protokole imza atacak.

DENİZLİ 02.10.2021, 13:43
Büyükşehir, Türkiye’ye örnek bir davranışa imza atıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde Türkiye’ye örnek bir protokole imza atacak.

Sokak hayvanlarını büyütüp besleyerek hayvan sevgisini kazanması için başlatılan "Minik Kalpler Can Dostlarımız İçin Atıyor" projesi kapsamında gönüllü okullara köpek kulübesi ile bakımını üstlenecekleri minik dostları hediye edilecek ve söz konusu işbirliğinin protokolü imzalanacak. Bu kapsamda 4 Ekim Pazartesi saat 11.002da Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı protokol imza töreni gerçekleşecek.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P