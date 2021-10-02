Büyükşehir, Türkiye’ye örnek bir davranışa imza atıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde Türkiye’ye örnek bir protokole imza atacak.

Sokak hayvanlarını büyütüp besleyerek hayvan sevgisini kazanması için başlatılan "Minik Kalpler Can Dostlarımız İçin Atıyor" projesi kapsamında gönüllü okullara köpek kulübesi ile bakımını üstlenecekleri minik dostları hediye edilecek ve söz konusu işbirliğinin protokolü imzalanacak. Bu kapsamda 4 Ekim Pazartesi saat 11.002da Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı protokol imza töreni gerçekleşecek.