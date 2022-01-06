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Büyükşehir tarihi zaferi unutturmayacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 874 yıl önce Denizli’de yaşanan ve Anadolu’nun Türk yurdu olmasında büyük önemi bulunan Kazıkbeli Savaşı için anma etkinlikleri hazırladı. Geleneksel Okçuluk Turnuvası, okçuluk gösterileri ile saygı yürüyüşü ve serginin düzenleneceği programlara tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.

DENİZLİ 06.01.2022, 12:04
Büyükşehir tarihi zaferi unutturmayacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 874 yıl önce Denizli’de yaşanan ve Anadolu’nun Türk yurdu olmasında büyük önemi bulunan Kazıkbeli Savaşı için anma etkinlikleri hazırladı. Geleneksel Okçuluk Turnuvası, okçuluk gösterileri ile saygı yürüyüşü ve serginin düzenleneceği programlara tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 874 yıl önce Türklerin zaferi ile sonuçlanan ve Anadolu’nun Türklerin yurdu olmasında büyük önemi bulunan Kazıkbeli Savaşı için anma etkinlikleri düzenleyecek. 1148 yılında Cankurtaran Milli Parkı yakınlarındaki Anıttepe’de, Alman ve Fransız ordularından oluşan Haçlı Seferine karşı kazanılan zafer için düzenlenen anma etkinlikleri 2 gün sürecek. Bu kapsamda 8 Ocak Cumartesi günü saat 13.30’da Cankurtaran Milli Parkı’nda Saygı Yürüyüşü, Kazıkbeli Savaş Kalıntıları Sergisi, Kazıkbeli Geleneksel Islık Okçuluk Gösterileri ve Prof. Dr. Mithat Aydın’ın “Kazıkbeli Savaşı ve Sonuçları” adlı sunumu gerçekleştirilecek.

İkinci gün okçuluk turnuvası

Etkinliğin ikinci günü 9 Ocak 2022 Pazar saat 10.00’da ise Denizli Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Spor Oyunları Kompleksi’nde Denizli Büyükşehir Belediyesi 7. İller Arası Kazıkbeli Savaşı Geleneksel Türk Okçuluğu Turnuvası düzenlenecek. Denizli, Antalya, Kütahya, Eskişehir, İzmir, Uşak, Isparta, Afyonkarahisar, Burdur, Bilecik, Bursa, Balıkesir, İstanbul ve Konya’dan 200 dolayında sporcu yıldızlar ve gençler kategorilerinde yarışacak. Tüm vatandaşların davetli olduğu etkinliğin madalya töreni saat 16.00’da yapılacak.

"Ecdadımızla ne kadar gurur duysak azdır"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türk tarihinin zaferlerle dolu bir geçmişe sahip olduğunu ifade etti. Denizli’nin Türk yurdu olduktan sonra düşman postalı görmediğini anlatan Başkan Zolan, “Ecdadımızla ne kadar gurur duysak azdır. Bize düşen görev ise bu toprakların bedelinin nerede ödendiğini hiçbir zaman unutmamak ve unutturmamaktır” dedi.

Kökleri güçlü olmayan hiçbir şeyin ayakta kalamayacağını, bir gün mutlaka devrileceğini işaret eden Başkan Zolan, şunları kaydetti:

“İşte bu yüzden geçmişimize, tarihimize, bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkmalı onları yaşatmalıyız. Tarihimize yön veren ve tarihin akışını değiştiren birçok mücadele örneği sergileyen Denizli’mizin değerlerini de inşallah sonsuza kadar yaşatacağız. Ben bir kez daha kutsal vatanımız için kanını döken tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun”

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