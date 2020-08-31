Büyükşehir spor kursları başlıyor

Korona virüs tedbirleri kapsamında ara verilen spor kursları 15 Eylül’de yeniden başlıyor. Pandemi tedbirlerinin titizlikle uygulanacağı spor kurslarının kayıtları sadece online olarak www.denizli.bel.tr’ internet sitesinden yapılmaya başlandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi korona virüs tedbirleri dolayısıyla geçtiğimiz mart ayında ara verdiği spor kurslarına 15 Eylül’de yeniden başlanacak. Bu kapsamda ilk etapta atletizm, basketbol, buz pateni, capoeira, jimnastik, judo, masa tenisi, okçuluk, pilates, satranç, tekvando, tenis, voleybol ve zumba olarak verilecek kurs için kayıtlar başladı. Kurs kayıtlarının sadece online olarak Denizli Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesi www.denizli.bel.tr adresindeki "Hızlı Menü"den yapılacağı açıklanırken, pandemi tedbirleri dolayısıyla kurslara sınırlı sayıda kursiyer alınacak.

Tüm tedbirler uygulanacak

Sağlık Bakanlığının Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla yayımladığı "Spor Salonları ve Spor Merkezlerinde Alınması Gereken Önlemlerin" harfiyen uygulanacağı ifade edilirken, bu kapsamda 65 yaş ve üzeri vatandaşların spor kurslarına alınamayacağı belirtildi. Vatandaşların kurslara gelirken maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları vurgulandı. Spor yaparken gerekli sosyal mesafelerin ise eğitmenler tarafından sağlanacağı, bu nedenle de sınırlı sayıda kursiyer kabul edileceği açıklandı.

Yüzme kurs kayıtları Eylül ayında

Denizli Büyükşehir Belediyesinin yüzme kursları ise eylül ayında ayrıca yapılacak duyuru ile başlayacak. Yüzme kurslarının sadece Denizli merkezdeki, İncilipınar, Kayıhan, Anafartalar-Dokuzkavaklar ve Çakmak-Karahasanlı Kapalı Yüzme Havuzlarında verileceği, eylül ayında yapılacak duyurunun ardından yüzme kurs kayıtlarının da yine online olarak yapılabileceği ifade edildi.