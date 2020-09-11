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Büyükşehir otobüsleri KPSS’ye gireceklere ücretsiz

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE OTOBÜSLERİ, 12 İLE 13 EYLÜL 2020 CUMARTESİ VE PAZAR GÜNÜ YAPILACAK OLAN KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ SINAVINA GİRECEKLER İLE SINAV GÖREVLİLERİ İÇİN ÜCRETSİZ OLACAK.

DENİZLİ 11.09.2020, 22:07
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Büyükşehir otobüsleri KPSS’ye gireceklere ücretsiz

Denizli Büyükşehir Belediye otobüsleri, 12 ile 13 Eylül 2020 Cumartesi ve Pazar günü yapılacak olan KPSS lisans alan bilgisi sınavına girecekler ile sınav görevlileri için ücretsiz olacak.

Denizli’de 12 ile 13 Eylül 2020 tarihlerinde Cumartesi ve Pazar günü KPSS lisans alan bilgisi sınavına girecekler, sınav görevlileri sınav yerlerine Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ile ücretsiz ulaşabilecek. Sınava girecek vatandaşların sınav yerlerine daha kolay ve rahat ulaşımı için Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüsleri 12-13 Eylül 2020 Cumartesi ve Pazar günü ücretsiz yapıldı. Söz konusu tarihte KPSS lisans alan bilgisi sınavına girecek vatandaşlar sınav giriş belgelerini, sınav görevlileri ise görev belgelerini otobüs şoförlerine göstererek, belediye otobüslerinden ücretsiz faydalanabilecek.

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