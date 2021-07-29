Büyükşehir otobüsleri KPSS’ye gireceklere ücretsiz

Denizli Büyükşehir Belediye otobüsleri 1 Ağustos 2021 Pazar günü yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) gireceklere ücretsiz olacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüsleri 1 Ağustos 2021 Pazar günü yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS Genel Yetenek- Genel Kültür ve Eğitim Bilimler, KPSS A Grubu ve Öğretmenlik 2021 Sınavı) gireceklere ücretsiz olacak. KPSS’ye girecek vatandaşların sınav yerlerine daha kolay ve rahat ulaşımı için Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüsleri 1 Ağustos Pazar günü ücretsiz yapıldı. Söz konusu tarihte KPSS’ye girecek vatandaşlar sınav giriş belgelerini, sınav görevlileri ise görev belgelerini otobüs şoförlerine göstererek, belediye otobüslerinden ücretsiz faydalanabilecek. Denizli Büyükşehir Belediyesinin mobil uygulaması üzerinden ulaşabileceği belirtildi.

Başkan Zolan’dan başarı mesajı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, KPSS’ye girecek tüm vatandaşlara başarılar dileyerek, "Ülkemizin dört bir yanında sınavda ter dökecek kardeşlerime zihin açıklığı diliyor, her birine gönülden başarılar diliyorum. Allah’ım emeklerini boşa çıkarmasın" dedi.