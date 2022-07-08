Büyükşehir otobüsleri bayramda ücretsiz

Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların mezarlık, akraba ve dost ziyaretlerinde zorluk çekmemesi için Kurban Bayramı’nda belediye otobüslerini ücretsiz yaptı.

Denizlililerin rahat ve huzur içinde bir Kurban Bayramı tatili geçirebilmeleri için tüm hazırlıklarını yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların bayramda mezarlık, akraba ve dost ziyaretlerinde zorluk çekmemesi için belediye otobüslerini bayramda ücretsiz yaptı. Buna göre 9-10-11-12 Temmuz 2022 tarihlerinde 4 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca Denizli Büyükşehir Belediyesi otobüslerinden ücret alınmayacak.