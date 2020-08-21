Büyükşehir kültür yayınları dijital kütüphanede
DENİZLİ'NİN KÜLTÜR VE SANAT HAYATINA KAZANDIRDIĞI YÜZLERCE ESERLE BÜYÜK TAKDİR TOPLAYAN DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KÜLTÜR YAYINLARINI RESMİ İNTERNET SİTESİNDE DİJİTAL YAYIN OLARAK VATANDAŞLARIN HİZMETİNE SUNUYOR.
Denizli’nin kültür ve sanat hayatına kazandırdığı yüzlerce eserle büyük takdir toplayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, kültür yayınlarını resmi internet sitesinde dijital yayın olarak vatandaşların hizmetine sunuyor.
Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra kentin kültür ve sanat hayatına da büyük katkılar koyan Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent belleğine kazandırdığı eserleri resmi internet sitesinde dijital biçimde vatandaşların hizmetine sunuyor. Denizli Büyükşehir Belediyesinin kent belleğine kazandırdığı birbirinden değerli kültür yayınları www.denizli.bel.tr’de "Yayınlarımız" linkinin altındaki "Kitap Yayınları" başlığı ile okuyucularıyla buluşuyor. Kadim şehrin tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri ile kente dair hiçbir yerde karşılaşılamayacak değerli bilgilerin yer aldığı dijital eserler tablet, telefon ya da bilgisayar aracılığı ile günün 24 saati, dünyanın her yerinden takip edilebiliyor. İlk etapta, Denizli Büyükşehir Belediyesinin kente kazandırdığı toplam 171 kültür yayınından 119’una dijital olarak ulaşılabiliyor. Denizli’nin geçmişi ile geleceğini buluşturan yayınlar arasında kente dair her ayrıntı yer alıyor. Müftü Ahmet Hulusi Efendi’nden Merkez Efendi’ye Mazhar Müfit Kansu’dan Özay Gönlüm’e kadar Denizli’nin yetiştirdiği değerlerin kaleme alındığı kültür yayınlarında kentin geçmişine ışık tutacak eserler de yer alıyor.
"Denizli’ye dair ne varsa geleceğe aktarıyoruz"
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bugüne kadar kentin tüm değerlerini anlatan 171 eseri Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları olarak yayımladıklarını, söz konusu yayınların aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı arşivlerine de girdiğini söyledi. Denizli’nin değerlerini gelecek nesillere aktarmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Zolan, "Denizli’ye dair eserler kaleme alındıkça yaşamaya ve gelecek nesillere aktarılmaya devam edecek. Eserler uzun yıllar sonra kaynak kitap olacak. Şehrimizi öğrenmek isteyen herkes, çocuklarımız, öğrencilerimiz, araştırmacılar, akademisyenler Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınlarımızdan faydalanacak. Tüm eser sahiplerine ve bu yürüyüşü başlatan dönemin Belediye Başkanı ve önceki dönem Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekci’ye teşekkür ediyorum" dedi.
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