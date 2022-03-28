Büyükşehir ile Kültür Buluşmaları sürüyor

Büyükşehir İle Kültür Buluşmaları programının bu haftaki konuğu divan edebiyatının yaşayan abidesi Denizlili yazar Hayati İnanç olacak. Ünlü yazar, 30 Mart Çarşamba günü saat 20.30’da Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde hemşehrileriyle buluşacak.

Büyükşehir ile Kültür Buluşmaları Türkiye’nin önde gelen isimlerini Denizlililerle buluşturmaya devam ediyor. Büyükşehir İle Kültür Buluşmaları programının bu haftaki konuğu Denizlili sevilen yazar ve TV programcısı Hayati İnanç olacak. Program 30 Mart 2022 Çarşamba günü saat 20.30’da Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu’nda gerçekleşecek. Can Veren Pervaneler, Fabrika Ayarı, Sevgi Yukarıdan Gelir, Hayati Dengeler ve Aile İçinde adlı kitaplarının yanı sıra, insan hayatına dokunan sözleri ve mizahi anlatımıyla TV ekranlarında da boy gösteren İnanç, bu kez hemşehrileriyle kucaklaşacak. Denizlili yazar İnanç, kendine has sohbeti ve üslubuyla divan edebiyatının yaşayan abidelerinden biri olarak görülüyor.

Başkan Zolan’dan davet

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir İle Kültür Buluşmaları programı çerçevesinde Denizlili yazar Hayati İnanç ile bir araya gelecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. 30 Mart 2022 Çarşamba günü düzenleyecekleri özel etkinliğe tüm hemşehrilerini davet eden Başkan Zolan, ülkenin önemli değerlerini Denizlililerle buluşturmaya devam ettiklerini kaydetti.