Büyükşehir ile Kültür Buluşmaları devam ediyor

Büyükşehir ile Kültür Buluşmaları programının bu haftaki konuğu hikayeleri ile milyonları derinden etkileyen eğitimci-yazar Alişan Kapaklıkaya olacak. Kişisel gelişimci, yazar Kapaklıkaya 23 Şubat saat 20.00’de Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde Denizlililerle buluşacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir ile Kültür Buluşmaları programı kapsamında Türkiye’nin önde gelen isimlerini Denizlililerle buluşturmaya devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi İle Kültür Buluşmaları programı kapsamında ikinci konuk sevilen kişisel gelişimci, eğitimci-yazar Alişan Kapaklıkaya olacak. 23 Şubat 2022 Çarşamba günü saat 20.00’de Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu’nda gerçekleşecek. Siyah Pantolon, Aramızda Kalsın, Sevgi Bahçesinin Bahçıvanı, Yüreğime Dokunan Eller, Kendini Yeniden Başlat, Asla Vazgeçmedim, Sen Hiç Kendini Yaşadın mı? adlı milyonları derinden etkileyen kitaplarının yanı sıra katıldığı TV programlarında anlattığı hikaye ve anekdotlarla geniş kitlelerin tanıdığı isim olan eğitimci yazar Kapaklıkaya, aile ilişkileri ve iletişim sorunlarına ışık tutacak.

Ücretsiz programa tüm Denizlililer davetli

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan bir önceki programda ağırladıkları ünlü tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın hemşehrileri tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirterek, Büyükşehir Belediyesi İle Kültür Buluşmalarına aynı heyecanla devam ettiklerini kaydetti. Bu hafta düzenledikleri özel etkinliğe de tüm hemşehrilerini davet eden Başkan Zolan, Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nin bilim, kültür ve sanatın merkezi olmaya devam edeceğini kaydetti.