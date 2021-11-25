Büyükşehir gönüllü eğitmenleri unutmadı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin Eğitim İçin El Ele projesine katkı sağlayan gönüllü eğitmenlere yönelik Öğretmenler Günü dolayısıyla özel bir program düzenlendi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin 14 yıl önce temelleri atılan ve her geçen gün başarı çıtasını artırarak büyümesini sürdüren Eğitim İçin El Ele projesine destek veren gönüllü eğitmenler için 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programı düzenlendi. Kent Konseyi’nde gerçekleştirilen programa Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kent Konseyi Genel Sekreteri Baran Akın, Gençlik Meclisi Başkanı Tunahan Birden, Eğitim İçin El Ele proje koordinatörü Gülsen Eltutan ve gönüllü eğitmenler katıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, programda yaptığı konuşmada Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın bir dizi program için Ankara’da olması sebebiyle etkinliğe katılamadığını belirterek, gönüllü bir şekilde görevini yerine getiren eğitmenleri kutladı. Ali Değirmenci, " Eğitim için vaktinizi, bilginizi ve emeğinizi Denizli’deki diğer genç arkadaşlarımıza aktarmayı kendinize hedef seçtiniz. Eğitim İçin El Ele projemizin büyümesine katkı sağlamak ve daha çok gencimize ışık olabilmek için hafta içi ya da hafta sonu demeden emek ve çaba sarf ediyorsunuz. Burada gönüllülük ilkesi ile attığınız bu minik adımlar ve ayırdığınız zaman pozitif anlamda size geri dönecektir. Hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Gençlere rol model oluyorsunuz"

Eğitim İçin El Ele projesinin çok önemli olduğuna vurgu yapan Kent Konseyi Başkanı Değirmenci, şunları kaydetti: "14 yıldan bu yana çok önemsediğimiz ve desteklediğimiz projemiz bundan sonraki yıllarda da devam edecek. Sizlerin yapmış olduğu bu iş bir gönüllülük silsilesidir. Bu toplumun geleceği sizlersiniz ve eğitim verdiğiniz genç kardeşlerimizdir. Gençlik, kelime anlamı hazine olan bir kavramdır. Hazinemizi daha değerli hale getirmek bizim elimizde. Gençlerimizi bilgileriniz ile donatıyorsunuz ama daha önemli olan konu iyi insan olma yönünde de rol model olarak daha da değerli hale getiriyorsunuz" diye konuştu. Konuşmanın ardından Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci ve eğitmenler birlikte Öğretmenler Günü Pastasını kesti.