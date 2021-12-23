Büyükşehir evsizlere kucak açıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, sokakta yaşamak zorunda kalan evsiz vatandaşlara kucak açmaya bu yıl da devam ediyor. Başkan Zolan, kış mevsimi ile birlikte yaşanan bu soğuk günlerde sokakta kalan vatandaşlara sahip çıkmaya devam edeceklerini açıkladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi kış mevsiminin bastırmasıyla birlikte sokakta yaşamlarını sürdürmek zorunda kalan vatandaşlara sahip çıkıyor. Uygulama ile sokakta yaşamlarını sürdürmek zorunda olan evsizlerin barınma ihtiyacı giderilerek, kış mevsimi boyunca kendilerine sıcak bir mekan ve gıda temin edilecek. Vatandaşların söz konusu uygulamadan faydalanabilmeleri için Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına başvuru yapmaları gerektiği belirtildi. Durumunu belirten vatandaşlar yapılacak incelemenin ardından misafir edilebilecek. Bunun yanında mesai saatleri içerisinde 0 (258) 280 25 60 mesai saatleri dışında ise ALO 153 numaralı telefona yapılacak ihbarla harekete geçecek Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sokakta yaşamak zorunda kalan vatandaşlara ulaşarak, istekleri halinde konuk edilecek.

Başkan Zolan sosyal medya hesaplarından çağrı yaptı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, her yıl olduğu gibi bu kış mevsimi de sokakta hiçbir vatandaşlarını açıkta bırakmamak için çaba sarf ettiklerini açıkladı. Tüm hemşehrilerine sosyal medya hesaplarından da seslenen Başkan Zolan, “Bu soğuk kış günlerinde evsiz, sokakta kalan birini görür veya haberdar olursanız lütfen bize haber verin! Denizli’mizde kimse sahipsiz değil" ifadelerini kullandı.

Başkan Osman Zolan’ın sosyal medya hesaplarından yaptığı bu çağrı büyük beğeni toplarken, vatandaşlar uygulamadan oldukça memnun olduklarını dile getirdi.