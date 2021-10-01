Büyükşehir, e-Belediye Bilgi Sistemine geçiş sürecini başlattı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı’nın belediyelerin tek veri tabanında ortak bir altyapıda, standart yazılımlarla tüm iş ve işlem süreçlerini elektronik ortamda yapabilmelerini ve yerel hizmetlerin elektronik ortamda vatandaşa sunulmasını sağlaması için hayata geçirdiği e-Belediye Bilgi Sistemine geçiş sürecini başlattı.

İçişleri Bakanlığı’nın Türkiye’deki belediyelerin tek veritabanında ortak bir altyapıda, standart yazılımlarla tüm iş ve işlem süreçlerini elektronik ortamda yapabilmelerini ve yerel hizmetlerin elektronik ortamda vatandaşa sunulmasını sağlaması için başlattığı e-Belediye Bilgi Sistemi’ne geçiş çalışmaları Denizli Büyükşehir Belediyesi’nde başladı. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından e-Belediye Bilgi Sisteminde geliştirilmesi tamamlanan mali ve idari modüllerin tanıtım ve eğitim programı düzenlendi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen programa İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Kemal Sucak, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Ahmet Tamer Bezmez ve sistemi kullanacak personel ile eğitimciler katıldı.

Büyükşehir’in hedefi ilk olmak

Sistemin hayata geçişi ile Türkiye’deki tüm belediyelerin ortak bir platformda buluşacağı, belediyelerin tüm işlemlerini elektronik ortamda kesintisiz bir şekilde yapabileceği, her türlü ihtiyaca göre standart yazılımların sağlanacağı, kırtasiye ve bürokrasinin azaltılacağı, hizmetlere standart getirileceği ve yatırımların daha da hızlanacağı gibi birçok yararı bulunduğu kaydedildi. Toplantıda, Denizli Büyükşehir Belediyesinin, e-Belediye Bilgi Sistemi’nin tüm modülleri ile kullanıma geçişte Türkiye’deki büyükşehir belediyeleri içinde ilk olmayı hedeflediği belirtildi.