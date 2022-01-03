banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Ocak 2022 kira zam oranı belli oldu!
Ocak 2022 kira zam oranı belli oldu!
Ali Koç koronavirüse yakalandı!
Ali Koç koronavirüse yakalandı!
Lionel Messi korona virüse yakalandı
Lionel Messi korona virüse yakalandı
Şehit Eren Bülbül'e büyük vefa!
Şehit Eren Bülbül'e büyük vefa!

Büyükşehir DESKİ’nin altyapı çalışmaları Çin Seddi’ni aştı

2014 yılında kurulan Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, 7 yılda 7 bin km’nin üzerinde altyapı inşa ederek farklı bir rekora imza attı. Başkan Zolan, bugüne kadar döşedikleri içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının toplam uzunluğunun Çin Seddi’ni aştığını söyledi.

DENİZLİ 03.01.2022, 14:28
Büyükşehir DESKİ’nin altyapı çalışmaları Çin Seddi’ni aştı

2014 yılında kurulan Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, 7 yılda 7 bin km’nin üzerinde altyapı inşa ederek farklı bir rekora imza attı. Başkan Zolan, bugüne kadar döşedikleri içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının toplam uzunluğunun Çin Seddi’ni aştığını söyledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Denizli’nin “Büyükşehir” statüsüne kavuşmasının ardından kent genelinde yaptığı altyapı yatırımları ile göz doldurmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü, bu kapsamda kent genelinde 7 yılda, 4 bin 250 km içme suyu, 2 bin 250 km kanalizasyon hattı, 500 km yağmur suyu hattı olmak üzere 7 bin kilometrelik altyapı hattını hizmete aldı. Vatandaşların daha sağlıklı ve yeterli içme suyu ihtiyacını karşılamak ve modern bir altyapıya kavuşması için büyük çaba gösteren Büyükşehir DESKİ, geçen yıl ise 325 km içme suyu hattı, 80 km kanalizasyon hattı ve 30 km yağmur suyu hattı olmak üzere toplam 435 kilometrelik hat inşa etti.

Çin Seddi’ni aşarak Pekin’e ulaştı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir DESKİ’nin söz konusu altyapı yatırımlarıyla eşine az rastlanır bir rekora imza attığını söyledi. Sadece geçen yıl 435 kilometrelik altyapı yatırımını tamamladıklarını kaydeden Başkan Zolan, içerisinden arabaların dahi geçebileceği büyüklükte hatlar inşa ettiklerini kaydetti. Yatırım yaptıkları içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını topladıklarında 7 bin km’yi geçtiğini vurgulayan Başkan Zolan, “Bugün altyapı yatırımlarımız Çin Seddi’ni aşarak Pekin’e ulaştı. Biz bugüne kadar günlük işlerle uğraşmadık, köklü ve kalıcı işlerle milletimize hizmet ettik, etmeye de devam edeceğiz. Çok şükür vatandaşlarımız da bizleri her zaman destekledi. Bu yatırımlarımız inşallah torunlarımızın torunlarına hizmet edecek" dedi.

"Tarihi yatırımlar yaptık"

Bir zamanlar Denizli’nin eski alt yapı hatlarından dolayı içme suyu kayıp kaçak oranının yüzde 60-65’ler dolayında olduğunu, içme suyu depolarına koyulan suyun yarısından fazlasının toprağa karıştığını belirten Başkan Zolan, söz konusu yatırımlar sayesinde kuraklık tehlikesine karşı gerekli önlemleri zamanında almış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Osman Zolan, "Eğer biz şehrimizde altyapıya girmeyip içme suyu hatlarımızı baştan aşağı değiştirmemiş olsaydık ve geçmişteki gibi su kaçakları devam ediyor olsaydı bugün çok büyük olumsuzluklarla karşı karşıya kalırdık. Biz geleceği düşündük, zor olanı seçtik, tarihi yatırımlar yaptık. Biz cesaret ettik vatandaşlarımız destek verdi. Her birine yürekten teşekkür ediyorum, bu işin asıl kahramanı vatandaşlarımız" diye konuştu.

Yorumlar (0)
12°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 18 31
8. Brighton 19 27
9. Wolverhampton 18 25
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Valencia 19 28
9. Espanyol 19 26
10. Villarreal 18 25
11. Athletic Bilbao 19 24
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 18 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8