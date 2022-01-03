Büyükşehir DESKİ’nin altyapı çalışmaları Çin Seddi’ni aştı

2014 yılında kurulan Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, 7 yılda 7 bin km’nin üzerinde altyapı inşa ederek farklı bir rekora imza attı. Başkan Zolan, bugüne kadar döşedikleri içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının toplam uzunluğunun Çin Seddi’ni aştığını söyledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Denizli’nin “Büyükşehir” statüsüne kavuşmasının ardından kent genelinde yaptığı altyapı yatırımları ile göz doldurmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü, bu kapsamda kent genelinde 7 yılda, 4 bin 250 km içme suyu, 2 bin 250 km kanalizasyon hattı, 500 km yağmur suyu hattı olmak üzere 7 bin kilometrelik altyapı hattını hizmete aldı. Vatandaşların daha sağlıklı ve yeterli içme suyu ihtiyacını karşılamak ve modern bir altyapıya kavuşması için büyük çaba gösteren Büyükşehir DESKİ, geçen yıl ise 325 km içme suyu hattı, 80 km kanalizasyon hattı ve 30 km yağmur suyu hattı olmak üzere toplam 435 kilometrelik hat inşa etti.

Çin Seddi’ni aşarak Pekin’e ulaştı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir DESKİ’nin söz konusu altyapı yatırımlarıyla eşine az rastlanır bir rekora imza attığını söyledi. Sadece geçen yıl 435 kilometrelik altyapı yatırımını tamamladıklarını kaydeden Başkan Zolan, içerisinden arabaların dahi geçebileceği büyüklükte hatlar inşa ettiklerini kaydetti. Yatırım yaptıkları içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını topladıklarında 7 bin km’yi geçtiğini vurgulayan Başkan Zolan, “Bugün altyapı yatırımlarımız Çin Seddi’ni aşarak Pekin’e ulaştı. Biz bugüne kadar günlük işlerle uğraşmadık, köklü ve kalıcı işlerle milletimize hizmet ettik, etmeye de devam edeceğiz. Çok şükür vatandaşlarımız da bizleri her zaman destekledi. Bu yatırımlarımız inşallah torunlarımızın torunlarına hizmet edecek" dedi.

"Tarihi yatırımlar yaptık"

Bir zamanlar Denizli’nin eski alt yapı hatlarından dolayı içme suyu kayıp kaçak oranının yüzde 60-65’ler dolayında olduğunu, içme suyu depolarına koyulan suyun yarısından fazlasının toprağa karıştığını belirten Başkan Zolan, söz konusu yatırımlar sayesinde kuraklık tehlikesine karşı gerekli önlemleri zamanında almış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Osman Zolan, "Eğer biz şehrimizde altyapıya girmeyip içme suyu hatlarımızı baştan aşağı değiştirmemiş olsaydık ve geçmişteki gibi su kaçakları devam ediyor olsaydı bugün çok büyük olumsuzluklarla karşı karşıya kalırdık. Biz geleceği düşündük, zor olanı seçtik, tarihi yatırımlar yaptık. Biz cesaret ettik vatandaşlarımız destek verdi. Her birine yürekten teşekkür ediyorum, bu işin asıl kahramanı vatandaşlarımız" diye konuştu.