Büyükşehir DESKİ’den Tavas Çağırgan’da altyapı atağı

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, Tavas ilçesinin Çağırgan Mahallesi’nde altyapı atağı başlattı. Proje ile atık su hattı olmayan Çağırgan Mahallesi’ne 11 bin 700 metre kanalizasyon hattı döşenirken, 13 bin 250 metre de içme suyu hattı yenilenecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü vatandaşların modern bir altyapıya kavuşması için başlattığı çalışmalara devam ediyor. Bu çerçevesinde Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, Tavas ilçesinin Çağırgan Mahallesi’nde altyapı atağı başlattı. Atık su hattı bulunmayan mahalleye modern anlamda bir kanalizasyon sistemi kurmak için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi DESKİ, proje çalışmalarını tamamlamasının ardından imalat işlemlerine başladı. Mahalle için bir ilk olma özelliği taşıyan altyapı hamlesi çerçevesinde bölgeye toplamda 11 bin 700 metre kanalizasyon hattı döşenecek. Büyükşehir Belediyesi DESKİ ayrıca içme suyu boruları eskiyen ve sürekli arıza yapan Çağırgan Mahallesi’ndeki hatlara da el attı. Vatandaşların daha nitelikli ve yeterli içme suyuna kavuşması için ömrünü tamamlamış içme suyu boruları yeni nesil, uzun ömürlü polietilen borularla değiştiriliyor. Proje çerçevesinde toplam 13 bin 250 metre içme suyu hattı döşenecek.

"Güzel hizmetlerin altına imza atmaya devam edeceğiz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğünün vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarına gece gündüz devam ettiğini söyledi. Proje ile Çağırgan Mahallesi’nin çok önemli bir ihtiyacına yanıt vereceklerini ve yapılan yatırımla birlikte mahalle sakinlerinin modern bir altyapıya kavuşacağı müjdesini veren Başkan Zolan, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda tüm imkanlarımızı seferber ediyor, çalışmalarıma aralıksız devam ediyoruz. Allah’ım güç kuvvet verdikçe güzel hizmetlerin altına imza atmaya devam edeceğiz. Şimdiden Çağırgan Mahallemize, Tavas ilçemize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.