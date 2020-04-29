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Büyükşehir DESKİ’den Baklan’a modern altyapı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BAKLAN İLÇESİNDE İÇME SUYU, KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU ŞEBEKELERİ İLE ATIK SU ARITMA TESİSİNİ DE KAPSAYAN ALT YAPI ÇALIŞMASINI TAMAMLADI. 114 KİLOMETRELİK ALTYAPI HATTININ TAMAMLANDIĞI İLÇEDE, 2 ADET İÇME SUYU SONDAJ KUYUSU, BİN 200 METRELİK ELEKTRİK İLETİM HATTI İLE 1 ADET DE İÇME SUYU DEPOSU YAPILDI.

Büyükşehir DESKİ’den Baklan’a modern altyapı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BAKLAN İLÇESİNDE İÇME SUYU, KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU ŞEBEKELERİ İLE ATIK SU ARITMA TESİSİNİ DE KAPSAYAN ALT YAPI ÇALIŞMASINI TAMAMLADI. 114 KİLOMETRELİK ALTYAPI HATTININ TAMAMLANDIĞI İLÇEDE, 2 ADET İÇME SUYU SONDAJ KUYUSU, BİN 200 METRELİK ELEKTRİK İLETİM HATTI İLE 1 ADET DE İÇME SUYU DEPOSU YAPILDI.

29 Nisan 2020 Çarşamba 13:43
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Büyükşehir DESKİ’den Baklan’a modern altyapı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Baklan ilçesinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekeleri ile atık su arıtma tesisini de kapsayan alt yapı çalışmasını tamamladı. 114 kilometrelik altyapı hattının tamamlandığı ilçede, 2 adet içme suyu sondaj kuyusu, bin 200 metrelik elektrik iletim hattı ile 1 adet de içme suyu deposu yapıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Baklan ilçesinde hayata geçirdiği alt yapı projesini kısa süre önce tamamladı. Bu kapsamda ilçeye 46 kilometre kanalizasyon hattı, 55 kilometre içme suyu hattı ve 13 kilometre yağmur suyu hattı döşendi. Baklan’ın alt yapısını yeniden inşa eden Büyükşehir DESKİ bunların yanında 7 bin 865 kişilik toplam kapasitesi olan evsel nitelikli ileri biyolojik atık su arıtma tesisini de tamamlayarak hizmete aldı. Günlük ortalama bin 400 metreküpten fazla suyu arıtacak tesis ile ilçenin önemli bir ihtiyacı daha giderildi. Büyükşehir DESKİ ayrıca ilçeye 1 adet 500 metreküplük içme suyu deposu, 2 adet içme suyu sondaj kuyusu ile 1200 metrelik elektrik iletim hattının da yapımını tamamladı.

"Söz verdik ve yaptık"

Büyükşehir ile birlikte "Denizli merkezde ne varsa ilçelerimizde de o olacak" anlayışı ile yola çıktıklarını vurgulayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, DESKİ’nin sadece şehir merkezinde değil, 19 ilçe ve 622 mahallesinde hizmet verdiğini söyledi. Başkan Zolan, "Şehrimizin dört bir yanında vatandaşlarımızın ihtiyacı olan ne varsa yapmaya gayret ediyoruz. Baklan’ın geleceğine damga vuran yatırımlarımızı birer birer hizmete aldık. Bu proje torunlarımızın torunlarına hizmet edecek bir yatırım. Bugün geldiğimiz noktada ilçelerimiz birçok yatırıma ve hizmete kavuştu. Çok şükür verdiğimiz sözleri tek tek yerine getiriyoruz. Baklanımıza, Denizlimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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