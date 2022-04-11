Büyükşehir Denizlilileri aynı sofrada buluşturuyor

Denizli Büyükşehir Belediyesinin Ramazan boyunca vatandaşları aynı sofrada buluşturduğu iftar sofrası Aktepe Mahallesi’nde kuruldu. Başkan Zolan, ramazanın maneviyatının, ruhunu, aynı sofrada buluşmanın huzurunu kendilerine yaşatan tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin her gün bir mahallede kurduğu iftar sofrası geleneği Aktepe Mahallesi’nde devam etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programa Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ile binlerce mahalle sakini katıldı. Vatandaşların ramazanlarını tebrik eden Başkan Zolan ve beraberindekiler daha sonra hep birlikte dua edip oruçlarını açtı, iftarın ardından ise mahalle sakinlerine hitap etti. Başkan Örki, Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı bu güzel ramazan sofrasına hep birlikte misafir olduklarını belirterek, “Her birinize hayırlı ramazanlar diliyorum. Yüce Rabbim tutmuş olduğunuz oruçları, yapmış olduğunuz ibadetleri kabullerin en güzeliyle kabul eylesin. Hepiniz hoşgeldiniz” ifadelerini kullandı.

Gönül sofralarında buluşacağız

Başkan Zolan ise davetlerini kabul ederek gönül sofrasında kendileriyle buluştukları için tüm vatandaşlara teşekkür etti. Her gün bir mahallede kurdukları iftar sofrası geleneğinin sürdüğünü kaydeden Başkan Zolan, “Bu geleneğimize pandemi nedeniyle 2 yıl ara vermiştik. Salgından dolayı bir araya gelememiştik. Allah’ıma hamdolsun artık salgını hep birlikte defedeceğiz, ele ele kol kola bu gönül sofralarında buluşacağız” diye konuştu. Ramazanın maneviyatını, ruhunu, aynı sofrada buluşmanın huzurunu kendilerine yaşatan tüm vatandaşlara teşekkür eden Başkan Zolan, “Allah’ım tutmuş olduğunuz oruçları, yapmış olduğunuz ibadetleri kabul ve makbul eylesin inşallah” ifadelerini kullandı.