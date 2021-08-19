banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Süper Lig'de 2. hafta heyecanı
Süper Lig'de 2. hafta heyecanı
Nusret hakkında olay iddialar! 5 çalışanı dava açtı
Nusret hakkında olay iddialar! 5 çalışanı dava açtı
Protein tozunda yatan tehlike!
Protein tozunda yatan tehlike!
Bitcoin'de işler tersine döndü!
Bitcoin'de işler tersine döndü!

Büyükşehir Belediyesporlu gençlerden 3 Türkiye derecesi

Denizli Büyükşehir Belediyespor Atletizm Takımı sporcuları, U-16 Türkiye Şampiyonası ve U-18 Olimpik Deneme Yarışması’nda 3 adet Türkiye derecesi aldı.

DENİZLİ 19.08.2021, 13:08
Büyükşehir Belediyesporlu gençlerden 3 Türkiye derecesi

Denizli Büyükşehir Belediyespor Atletizm Takımı sporcuları, U-16 Türkiye Şampiyonası ve U-18 Olimpik Deneme Yarışması’nda 3 adet Türkiye derecesi aldı.

Denizli Büyükşehir Belediyespor Atletizm Takımı, Türkiye Atletizm Federasyonu’nca Mersin’de düzenlenen U- 16 Türkiye Şampiyonası ve U-18 Olimpik Deneme Yarışması’nda mücadele etti. U-18 Olimpik Deneme Yarışması’nda mücadele eden Denizli Büyükşehir Belediyespor Atletizm Takımı sporcusu Mehmet Eren Karayaz yüksek atlamada, Kerem Özdemir ise cirit atmada Türkiye 2’ncisi oldu. U-16’da 200 metre koşuda ter döken Ceylin Yavaşal da Türkiye 3’ncüsü oldu. U- 16 Türkiye Şampiyonası ve U-18 Olimpik Deneme Yarışması’nda 3 farklı kategoride yarışan Denizli Büyükşehir Belediyespor Atletizm Takımı sporcuları toplam 3 Türkiye derecesi ile Denizli’yi gururlandırdı.

Yorumlar (0)
31°
açık