Büyükşehir Belediyesporlu gençlerden 3 Türkiye derecesi

Denizli Büyükşehir Belediyespor Atletizm Takımı sporcuları, U-16 Türkiye Şampiyonası ve U-18 Olimpik Deneme Yarışması’nda 3 adet Türkiye derecesi aldı.

Denizli Büyükşehir Belediyespor Atletizm Takımı, Türkiye Atletizm Federasyonu’nca Mersin’de düzenlenen U- 16 Türkiye Şampiyonası ve U-18 Olimpik Deneme Yarışması’nda mücadele etti. U-18 Olimpik Deneme Yarışması’nda mücadele eden Denizli Büyükşehir Belediyespor Atletizm Takımı sporcusu Mehmet Eren Karayaz yüksek atlamada, Kerem Özdemir ise cirit atmada Türkiye 2’ncisi oldu. U-16’da 200 metre koşuda ter döken Ceylin Yavaşal da Türkiye 3’ncüsü oldu. U- 16 Türkiye Şampiyonası ve U-18 Olimpik Deneme Yarışması’nda 3 farklı kategoride yarışan Denizli Büyükşehir Belediyespor Atletizm Takımı sporcuları toplam 3 Türkiye derecesi ile Denizli’yi gururlandırdı.