Büyükşehir Belediyesi 5. Kitap Fuarı kapılarını açıyor

Denizli’de yüzlerce yazar ve onlarca yayınevinin katılacağı Denizli Büyükşehir Belediyesi 5. Kitap Fuarı 30 Eylül 2022 Cuma günü kapılarını açacak. Hayati İnanç’ın onur konuğu olduğu fuara Ahmet Ümit’ten Serdar Tuncer’e, Nurullah Genç’ten Hatice Kübra Tongar’a kadar yüzlerce yazar imza günü ve söyleşilerle Denizlililerle buluşacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, katılımcılarıyla birlikte Ege’nin en büyük kitap fuarını 5. kez düzenliyor. Denizlililerin hasretle beklediği fuar, 30 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi (EGS) Fuar Alanı’nda kapılarını açacak. 10 gün boyunca 10.00-20.00 saatleri arasında açık kalacak kitap fuarına, yüzlerce yazar ve onlarca yayınevi katılacak. Birbirinden ünlü yazarların yanı sıra Denizlili yazarların da kitapseverlerle bir araya geleceği Denizli Büyükşehir Belediyesi 5. Kitap Fuarı’nın onur konuğu divan edebiyatının yaşayan abidesi Denizlili yazar Hayati İnanç olacak. Çevre illerden de çok sayıda katılımın beklendiği Denizli Büyükşehir Belediyesi 5. Kitap Fuarı’nda Ahmet Ümit’ten Serdar Tuncer’e, Nurullah Genç’ten Hatice Kübra Tongar’a kadar birçok ünlü yazar ve yayınevi katılacak.

Başkan Zolan’dan fuara davet

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kitapseverlerin her yıl heyecanla beklediği kitap fuarını bir kez daha hemşehrileriyle buluşturacak olmanın mutluluğu ve sevincini yaşadıklarını söyledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi 5. Kitap Fuarı’nın güzellikler getirmesini dileyen Başkan Zolan, “Tüm kitapseverlerimizi fuarımıza bekliyorum. Kitap şehri Denizli’miz 10 gün boyunca edebiyat, sanat ve kültür dolu günleri yaşayacak. Herkesi bu güzelliği yaşamaya ve paylaşmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.