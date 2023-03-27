Büyükşehir afetzedelere moral oluyor

Depremin yaralarını sarmak için ilk günden itibaren gece gündüz çalışan Denizli Büyükşehir Belediyesi, İskenderunlu afetzedelere bir nebze de olsa moral olmak için geleneksel ramazan etkinlikleri düzenliyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun sahne aldığı gösteriler başta çocuklar olmak üzere afetzedelerin yoğun ilgisini çekiyor.

Türkiye’yi derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından yüzlerce iş makinesi, araç ve personeliyle deprem bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayının girmesi ile birlikte iftar ve sahur ihtiyaçlarının yanı sıra geleneksel ramazan etkinliklerini de İskenderun’da gerçekleştirmeye başladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, başta çocuklar olmak üzere tüm afetzedelere bir nebze de olsa moral olmak için İskenderun Millet Parkı Çadır Kenti’nde geleneksel ramazan etkinlikleri düzenliyor. Denizli Büyükşehir Belediyesinin mobil etkinlik aracında düzenlenen programlarda, Geleneksel Kukla Tiyatrosu, Fıstık ile Bonbon, Hayal Perdesi, Hacivat Karagöz ile Kanlı Nigar adlı ortaoyunu sahneleniyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun afetzedelerin yüzünü güldürmek için gayret ettiği etkinlikler başta çocuklar olmak üzere tüm vatandaşların yoğun ilgisini çekerken, gösterilerin 10 gün boyunca devam edeceği belirtildi.

İftardan sonra başta çocuklar olmak üzere afetzedeler moral buluyor.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, depremin yaşandığı 6 Şubat’tan itibaren Denizli Büyükşehir Belediyesinin tüm imkanları ile bölge için seferber olduğunu kaydetti. Ramazan ayı ile birlikte Hatay’ın İskenderun ilçesinde on binlerce afetzedeye iftar ve sahur yemeği de ulaştırarak ihtiyaçları gidermeye devam ettiklerini kaydeden Başkan Zolan, “İskenderun ilçemizde depremden etkilenen çocuklarımız başta olmak üzere afetzede kardeşlerimize bir nebze de olsa, geleneksel ramazan etkinliklerimizle moral olmak istedik. İnşallah yaralarımızı hep birlikte sarmaya devam edeceğiz, emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.