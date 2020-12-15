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Büyükşehir 2020’nin son meclis toplantısını yaptı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2020 yılının son toplantısını Başkan Zolan, başkanlığında yaptı. Büyükşehir Meclisi’nin 2020 yılında toplam 729 karara imza attığını ifade eden Başkan Zolan, "Güzel Denizlimizin yarını daha da güzel olsun" dedi.

DENİZLİ 15.12.2020, 14:24
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Büyükşehir 2020’nin son meclis toplantısını yaptı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2020 yılının son toplantısını Başkan Zolan, başkanlığında yaptı. Büyükşehir Meclisi’nin 2020 yılında toplam 729 karara imza attığını ifade eden Başkan Zolan, "Güzel Denizlimizin yarını daha da güzel olsun" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi 2020 yılının son toplantısını Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başkanlığında gerçekleştirdi. Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık Ayı Olağan Toplantısının son birleşimini yaptı. Toplantıda 52 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından yaptığı konuşmada zor bir yılı geride bıraktıklarını söyledi. 2021’in 2020’den daha güzel olmasını dileyen Başkan Osman Zolan, "Korona virüs inşallah ortadan kalksın, yok olsun. Herkes sağlıklı ve sıhhatli olsun. Temennimiz duamız budur. Pandemi dolayısıyla nisan, mayıs ve haziran aylarında Meclis toplantıları yapılamadı. Yaptığımız toplantılarda ise 20 birleşim gerçekleştirmişiz ve toplam 691 karar almışız. Kararlarımızın yüzde 95’ini oybirliği ile almamız söz konusu. Bundan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"2021 yılında da gece gündüz demeden şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz"

Meclis’in Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Kurulu sıfatıyla yaptıkları 3 toplantıda ise 7 birleşim gerçekleştirdiklerini anlatan Başkan Osman Zolan, "Burada ise toplam 38 karar almışız. Büyükşehir Belediye Meclisi ve Büyükşehir DESKİ Genel Kurulu’nda 2020 yılında toplamda 729 karara imza attık. 2021 yılında da gece gündüz demeden şehrimize hizmet etmeye, vatandaşlarımızın dertlerine derman olmaya devam edeceğiz inşallah. 2021 yılında sağlık, sıhhat ve huzur içerisinde sevdiklerimizle beraber olmayı ve şehrimize hep birlikte hizmet etmeyi Allah’ım nasip etsin. Güzel Denizlimizin yarını daha da güzel olsun. Birlikte dertlere çare olmak nasip olsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.
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