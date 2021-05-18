Büyükşehir 19 Mayıs coşkusunu sokaklara taşıyacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu mobil araçlar ile cadde ve sokaklara taşıyacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunun en güzel şekilde yaşanması için farklı bir program hazırladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda 19 Mayıs Tır’ı ve mobil ekiplerle bayram coşkusunu vatandaşların evine taşıyacak. 19 Mayıs 2021 sabahı Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi’nden (EGS) kortej oluşturarak yola çıkacak mobil araçlar Denizli Büyükşehir Belediyesi Bandosu ile birlikte kentin dört bir yanında marşlar çalacak. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, pandemi dolayısıyla kutlamaların kısıtlı bir şekilde yapılacağını belirterek, bu kapsamda bayram coşkusunu cadde ve sokaklara taşımak istediklerini kaydetti. Denizlililere balkon ve pencerelerini Türk bayraklarıyla donatması çağrısında bulunan Başkan Zolan, tüm hemşehrilerinin bayramını kutladı.