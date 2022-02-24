Büyükelçi Mammadov’dan PAÜ’ye ziyaret

Bir dizi program kapsamında Denizli’ye gelen Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, gerçekleştirdiği temaslar çerçevesinde PAÜ’ye de ziyarette bulundu. Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’ın şehir dışı programları sebebiyle Büyükelçi Mammadov’u Rektör Vekili Prof. Dr. İbrahim Kısaç ağırladı.

Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, Hocalı Katliamının yıl dönümünde Hocalı Anıtını ziyaret etmek, “2. Karabağ Savaşı Sonrası Güney Kafkasya’da Jeopolitik Değişim” konulu panelde konuşmacı olmak ve bir dizi temaslarda bulunmak üzere Denizli’ye geldi. Büyükelçi Mammadov, temasları kapsamında Pamukkale Üniversitesi (PAÜ)’ye ziyarette bulunurken, Mammadov’u Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’ın şehir dışı programları sebebiyle Rektör Vekili Prof. Dr. İbrahim Kısaç ağırladı. Prof. Dr. Kısaç PAÜ’nün; eğitim-öğretim ve araştırma olanakları, yapılan bilimsel çalışmalar, kurumlar arası iş birliği çalışmaları, PAÜ’de öğrenim gören Azerbaycanlı öğrenci sayıları ve PAÜ’lü öğretim üyeleri tarafından yapılan arkeolojik kazı çalışmaları hakkında Büyükelçi Reşad Mammadov’a bilgi verdi.

Rektör Vekili Prof. Dr. İbrahim Kısaç’ın makamında gerçekleştirilen görüşmeye Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov’un yanı sıra Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçiliği Başkatipi Elhan Zeynalov, Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Ali Değirmenci ile PAÜ Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Kılıç katıldı.

Prof. Dr. Kısaç: “Azerbaycan ile iş birliğini arttırma hedefindeyiz.”

Görüşmede, Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov ve beraberindeki heyeti PAÜ’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Vekili Prof. Dr. İbrahim Kısaç, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’ın şehir dışında önceden planlanmış temaslar ve toplantıları sebebiyle bu görüşmeye katılamadığını, ancak kendilerine selamlarını ilettiğini söyledi. PAÜ’nün; eğitim-öğretim olanakları, gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar ve arkeolojik kazılar hakkında bilgi veren Prof. Dr. Kısaç, sözlerinin devamında: “Dost ve kardeş ülkemiz Azerbaycan ile gerek eğitim-öğretim gerekse bilimsel anlamda iş birliklerimizi geliştirmek, köklü kardeşlik bağları ile birbirlerine sımsıkı bağlı olan iki devletin birlikteliğine önemli katkılar sağlayacaktır. Pamukkale Üniversitesi olarak bizler, Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’ın önderliğinde Azerbaycan ile eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma alanlarında iş birliğini arttırma hedefindeyiz. Her yıl gerek Azerbaycan gerekse diğer Türk Cumhuriyetlerinden çok sayıda öğrenci eğitim-öğretim görmek üzere Üniversitemize gelmektedir. Önümüzdeki yıllarda bu sayımızı arttırmaya yönelik somut adımlarımız olacaktır. Umarım bu ziyaret, kardeşlik ve dostluk bağlarımızı kuvvetlendirecek; PAÜ’nün Azerbaycan ile yapacağı ortaklıklar konusunda, yeni kapıların aralanmasına vesile olacaktır.” ifadelerine yer verdi.

Büyükelçi Mammadov: “Öğrencilerimizin, Türkiye’de öğrenim görmesinden memnuniyet duyuyoruz.”

Ziyarette, PAÜ’de olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov, ortak tarihi, kardeşlik bağları ve ortak kültürü sebebiyle Türkiye’de öğrenim gören Azerbaycanlı öğrenci sayısının artmasında memnuniyet duyacaklarını belirtti. Kardeşlik bağları ve ortak kültürel öğelerin, Azerbaycanlı öğrencilerin öğrenim hayatlarında, zorluklarla çok daha az karşılaşmalarına vesile olacağına dikkat çekti. Arkeoloji alanında, Pamukkale Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği önemli kazı çalışmaları ile Anadolu’nun medeniyet tarihine ışık tuttuğunu dile getiren Büyükelçi Mammadov, Azerbaycan’daki arkeolojik kazıların, Türk araştırmacılar ve Pamukkale Üniversitesi gibi Türkiye’de bu alanda uzman üniversitelerde öğrenim görmüş Azerbaycanlı arkeologlar tarafından gerçekleştirilmesinin, Azerbaycan topraklarından geçmiş çağlara ait çok daha objektif bilgi ve belgelerin gün yüzüne çıkarılmasına katkı sağlayacağına olan inancını paylaştı.

Sohbet havasında devam eden görüşme, daha sonra günün anısına hediye takdimi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.