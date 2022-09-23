Burindili İsmail’in Türkiye sevgisi

Denizli 1. Amatör Küme’de mücadele eden Beşyıldızspor, yeni sezon hazırlıklarını şampiyonluk parolası ile sürdürüyor. Beşyıldızspor’a yeni transfer olan İsmail Tumusifu, yaklaşık 9 yıldır Türkiye’de bulunduğunu belirterek, “Türkiye’yi ve Türk insanını ülkem kadar seviyorum” dedi.

Türkiye’ye yaklaşık 8 bin 104 kilometre mesafede bulunan Orta Afrika ülkelerinden olan Burundi’den okumaya gelen İsmail Tumusifu, hem spor hem de okul hayatını birlikte sürdürüyor. 9 yıldır Türkiye’de bulunan ve Pamukkale Üniversitesi’nde Biyomedikal Medikal Mühendislik bölümü okuyan Tumusifu, Türk futboluyla 2014 yılında Irlıganlıspor takımında tanıştı. Türkiye’yi öz vatanı olarak gördüğünü belirten Tumusifu, Türk insanına ve Türk futboluna sempati ile baktığı söyledi.

Pamukkale Üniversitesi’nde okumak amacıyla Burundi’den ayrılarak Denizli’ye gelen İsmail Tumusifu, yeni futbol sezonunda farklı bir takımda oynayacağı için çok mutlu olduğunu belirterek, “Pamukkale Üniversitesi’nde Biyomedikal Medikal Mühendislik okuyorum. Orta saha, stoper mevkinde oynuyorum. Yaklaşık 9 yıldır Türkiye’deyim. Okulum hala devam ediyor. Türkiye’de futbola 2014 yılında Irlıganlıspor’da başladım. 3-4 sene orada kaldım. Irlıganlıspor’da çeşitli başarılar yaşadık. Son sezon da şampiyon olduk. Yeni sezon için de Beşyıldızspor’a transfer oldum. Yeni sezon hazırlıklarına başladık. Hocamız bizi çok iyi çalıştırıyor. Bizler de severek yapıyoruz antrenmanları. İnşallah bu çalışmalarımız boşa gitmeyecek ve şampiyon olarak sezonu tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’yi ülkem gibi seviyorum”

“Türkiye benim için ikinci memleket” diyen Tumusifu, “Bu süre içerisinde Türkiye’yi çok sevdim. Sanki kendi öz vatanım, kendi memleketim gibi. Türkiye çok güzel bir yer. Burada mutluyum, huzurluyum. Türk insanları çok iyi. Türkiye’yi ülkem gibi seviyorum. Türkiye en çok insanlık, insana verilen değer dikkatimi çekti. Müslüman oldukları için ben de Müslüman olduğum için çok mutlu oldum. Türk insanları o kadar sıcakkanlı ki kendimi sanki kendi memleketimde hissediyorum. Ailem çok uzakta ancak burası da benim ailem gibi oldu. Şu anda Beşyıldızspor gibi bir ailem var. Onlardan Allah razı olsun, bana çok yardımcı oluyorlar. Bana hep iyilik, babalık, abilik yaptılar. Türk insanın bu iyiliği insanlığı sonsuza kadar kalbimde yaşayacak” diye konuştu.