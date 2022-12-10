Buldanlıların yıllardır çözülemeyen yol çilesi Büyükşehir ile bitiyor

Denizli’nin önemli ihracat merkezlerinden biri olan Buldan ilçesine bağlı Yenicekent Mahallesi’nin yol çilesi Büyükşehir Belediyesi ile tarihe karışıyor. Geçmişte kazalara sebep olan yolun genişletilip daha güvenli ve konforlu hale getirildiğini ifade eden Başkan Osman Zolan, "Söz verdik, yaptık" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Buldan ilçesine bağlı Yenicekent Mahallesi’ni ziyaret etti. Başkan Zolan ve beraberindekiler ilk olarak Denizli’nin önemli tarım ihracat merkezlerinden biri olan Yenicekent Mahallesi’ni çevre yoluna bağlayan 3 bin 200 metrelik yolda yapılan sıcak asfalt çalışmalarını inceledi. Burada çalışanlara kolaylıklar dileyen Başkan Zolan, bir süre asfalt serim makinesi kullandı. Başkan Zolan yaptığı açıklamada, Buldan ilçesinin kendi içinde birçok güzelliğe sahip olduğunu, Yenicekent Mahallesi’nin de başta üzüm olmak üzere birçok tarım ürünü ihraç eden önemli bir merkez olduğunu söyledi.

“Ölümlü kazalara neden oluyordu”

Yenicekent’in üretim merkezi olması sebebiyle yoluyla ilgili bir talebi olduğunu dile getiren Başkan Zolan, “Buldan ve Manisa’ya giden 3 kilometrenin üzerindeki mesafe gerçekten dar, arkası görünmeyen eğim ve sıkıntı oluşturan bir güzergahtı. Trafik kazaları ile maalesef birçok vatandaşımızın yaralanmasına ya da vefat etmesine neden oluyordu. Hemşerilerimizin bu yolla ilgili talebine, biz de ‘söz’ vermiştik. Çok şükür bugün, genişletip daha güvenli ve konforlu hale getirdiğimiz 3200 metrelik yolumuzu sıcak asfaltla buluşturuyoruz. Yolumuzu kısa süre içinde hizmete açtığımızda can güvenliği başta olmak üzere birçok sıkıntılar da giderilmiş olacak” diye konuştu.

Başkan Zolan ve beraberindekiler yol incelemesinin ardından Yenicekent Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek, istek, öneri ve taleplerini dinledi.