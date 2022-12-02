Buldanlılar çocuk parkının yıkılmasına tepkili

Buldan ilçesine bağlı Yeni Mahallesi’nde Yıldırım Beyazıt’ın ordusunun bir süre konakladıkları bölge olarak anılan Sabuncu mevkiindeki Yıldırım Beyazıt Parkındaki çocuk oyun grupları, Buldan Belediyesi ekipleri tarafından kaldırılmaya başlandı. Çocuk oyun parkı kaldırıldığı gerekçesiyle belediyeye tepki gösteren mahalleli, park alanında bir araya geldi. Bölge halkı, parkın tekrardan bakımın yapılarak daha çok önem verilmesini beklediklerini ve herhangi bir bina yapılmasını talep etmediklerini dile getirdi.

“Yeşil alanların ve çocuk parklarının artmasını beklerken alınan karar yanlıştır”

Bölgede bir tek çocuk parkının burada olduğunu ifade eden mahalle sakinlerinden Hakan Küçük, “Parkın yıkılması için duvarlar söküldü. Buraya bina yapılacağını öğrendik. Biz Yeni mahalleliler olarak yeşil alanın yok edilip bir bina yapılmasını talep etmiyoruz. Yeşil alanların ve çocuk parklarının artmasını beklerken alınan karar yanlıştır. Biz bu karara karşıyız” dedi.

“Çocuk parkının kaldırılmasına karşıyız”

Parkın daha da güzelleşmesini beklerken böyle bir karar alınmasının son derece yanlış olduğunu söyleyen Fatma Sarıkaya ise “Burada çocuklarımız torunlarımız oynuyor. Bizler de bazen evde bunaldığımızda bu parka gelip vakit geçiriyoruz. Uzun yıllardır bu park bizim göz bebeğimiz haline geldi. İlk kararı duyduğumuzda çok şaşırdık. Parkın yerine yapılacak olan binanın başka bir bölgeye yapılmasını istiyoruz. Çocuk parkının kaldırılmasına karşıyız” şeklinde konuştu.