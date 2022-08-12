Buldan’ın yeni Kaymakamı Tayfun Deli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan atama kararlarına göre; Denizli’nin Buldan Kaymakamlık görevine Elazığ Palu’da görev yapan Tayfun Deli atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de atama kararları yayımlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 422 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan, hizmet veya mazeretleri gereğince kararname çerçevesinde alınan 422 Mülki İdare Hizmetleri sınıfında görev yapan vali yardımcısı, kaymakam, bakanlık merkez teşkilatında görevli olanlar ile hukuk müşavirlerinin yeni görev yerleri liyakat ve kıdemleri esas alınarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile atandı.

Buldan’a Tayfun Deli atandı

Buldan Kaymakamı Murat Sarı’nın Muğla Vali yardımcılığı görevine atanmasının ardından Elazığ ili Palu ilçesinde Kaymakamlık görevini sürdüren Tayfun Deli yeni Kaymakam olarak atandı.