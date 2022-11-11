Buldan’ın geleneksel dokuması el tezgahında tanıtıldı

İplik, kumaş ve tekstil sektörünün yurt genelindeki onlarca temsilcisi, Denizli’de düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Kahramanmaraş, Gaziantep, İzmir, Uşak, İstanbul, Bursa ve Adana’dan sektörün öncüsü 183 firmanın katıldığı etkinliğe, geleneksel el tezgahı ve dokumalarıyla katılan Buldan damga vurdu.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile birlikte protokol üyelerinin de ziyaret ettiği Buldan standına ilgi yoğun oldu. Mini dokuma tezgâhını kurarak geleneksel yöntemle kumaş dokuyan dokuma ustası Selahattin Kaçanoğlu’nun performansı ve Buldan’ın geleneksel el dokumalarının sergilendiği stant, ziyaretçilerin en çok ziyaret ettiği noktalarında başında yer aldı.