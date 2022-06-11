Buldan’da 20’incisi düzenlen Dokuma ve El Sanatları Festivali başladı

Denizli’nin Buldan ilçesinde bu yıl 20’incisi düzenlenen ‘Dokuma, Kültür ve El Sanatları Festivali’, iki yıl aradan sonra düzenlenen törenle birlikte yüzlerce vatandaşın katılımıyla başladı. 3 gün boyunca devam edecek festivalde, dokuma sanatından gösteriler ve konserler yapılacak.

Dokuma kültürünün yaşatılması ve tanıtılması amacıyla Buldan ilçesinde Dokuma, Kültür ve El Sanatları Festivali düzenlenen törenle gerçekleşti. Festival açılış törenine Buldan Kaymakamı Murat Sarı ve birçok vatandaş katıldı. Her yıl yapılan ancak pandemi sebebiyle 2 yıl ara verilen Buldan Dokuma Kültür ve El Sanatları Fesitvali, kortej yürüyüşü ile başladı. Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, bando eşliğinde 14 Mayıs Caddesi’ne kadar kortej yürüyüşü yapıldı. Festival, 14 Mayıs Caddesi Kavşağı’ndaki açılış töreniyle devam etti. 3 gün boyunca devam edecek festivalde el dokuma yarışması, yöresel yemek yarışması, folklor gösterileri, geleneksel buldan düğünü, aşıklar atışması, defile ve konserlerle dolu dolu geçmesi bekleniliyor.