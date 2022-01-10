Buldan’a Orman İşletme Müdürlüğü kuruldu

Denizli’nin en önemli yerlerinden biri olan Buldan ilçesine Orman İşletme Müdürlüğü kuruldu.

Tarihi ve dokumasıyla ünlü olan Buldan ilçesine Orman İşletme Müdürlüğü kuruldu. Daha önce şeflik olan Buldan Orman İşletme Müdürlüğü görevine Acıpayam Orman İşletme Müdürlüğü Yardımcısı Mustafa Altun atanırken; Sarayköy Orman İşletme Müdürlüğü’nde görevli Faruk Aydın da, Buldan Orman İşletme Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

Yeni göreve başlayan Müdür Mustafa Altun, Buldan’da görev yapmaktan büyük gurur duyduğunu ifade ederek, “Buldan orman bakımından Denizli’mizin en önemli bölgelerinden birisi. Tarihi, doğası, kültürü ve dokumalarıyla olduğu gibi ormanlarıyla da adını duyuran bir merkezimiz. Başladığımız görevimizle Buldan’a bağlı olarak Babadağ, Sarayköy, Güney ilçelerimizin ormanlık alanları ile işlemleriyle iştigal edeceğiz. Buldan Orman İşletme Müdürlüğümüz Buldan’ımıza hayırlı olsun” dedi.