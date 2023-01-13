Buldan Yörük Türkmen Derneği yönetimi güven tazeledi

DENİZLİ(İHA) – Denizli’nin Buldan ilçesinde Yörük Türkmen Derneği genel kurulunda yapılan seçimlerde Başkan Osman Ören, güven tazeledi.

Buldan Yörük Türkmen Derneği genel kurulu yapıldı. Genel kurulda yapılan seçimlerde Başkan Osman Ören, güven tazeledi. Buldan Yörük Türkmen Derneği’nde yapılan genel kurula dernek üyeleri ve vatandaşlar katılırken, Başkan Osman Ören, Buldan halkının derneğe gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti. Ören, “Buldan’ımızın zaten genlerinde var olan Yörük Türkmen kültürünü yaşatmak amacıyla kurduğumuz derneğimize, faaliyetlerimiz arttıkça halkımızın teveccühlerini görüyoruz. Yörük Türkmen geleneğini koruma ve yaşatmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.