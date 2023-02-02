Buldan Esnaf Kooperatifinde devir teslim yapıldı

Buldan ve Yenicekent Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi genel kurulunda yapılan seçimlerin ardından yeni başkan Ahmet Dağcıoğlu görevi devraldı.

Buldan ve Yenicekent Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi genel kurulunda seçimi kazanan Ahmet Dağcıoğlu başkanlık görevini törenle önceki başkan Reşat Çalışkan’dan teslim aldı. Buldan ve Yenicekent Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi hizmet binasında gerçekleşen törene önceki başkan Reşat Çalışkan, yeni başkan Ahmet Dağcıoğlu ile yeni yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif ortakları katıldı.

Önceki başkan Reşat Çalışkan’a bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eden Başkan Ahmet Dağcıoğlu “Uzun yıllar başkanım Reşat Çalışkan’la çalışmanın onurunu yaşadım. Kooperatifimizin bugünlere gelmesinde çok büyük hizmetleri vardır. Kendisinden çok büyük tecrübe edindim. Bu tecrübelerle birlikte bilgi ve birikimimle kooperatifimizin ortaklarına hizmet edeceğim. Şimdi hizmet zamanı. Allah bizlere birlik ve beraberlik içinde hizmet etmeyi nasip etsin. Ortaklarımıza, esnaf ve sanatkarlarımıza ve Buldan’ımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.