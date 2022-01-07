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Bugünün çocuk yazarları geleceğin yazarları olmak için ilk adımı attı

Pamukkale Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, ‘Bugünün Yazanı Geleceğin Yazarı!’ isimli toplamda 6 hafta süren eğitim verilerek katılımcılara sertifikaları törenle teslim edildi.

DENİZLİ 07.01.2022, 09:57
Bugünün çocuk yazarları geleceğin yazarları olmak için ilk adımı attı

Pamukkale Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, ‘Bugünün Yazanı Geleceğin Yazarı!’ isimli toplamda 6 hafta süren eğitim verilerek katılımcılara sertifikaları törenle teslim edildi.

Pamukkale Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (PAÜ Çocuk Üniversitesi’nin) düzenlediği ‘Bugünün Yazanı Geleceğin Yazarı! Eğlenceli Yenilikçi Yazma’ isimli toplamda 6 hafta süren eğitimlerin sonunda, katılımcılara sertifikaları takdim edildi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Engin Aksel Konferans Salonu’nda düzenlenen sertifika törenine, Pamukkale Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Doç. Dr. Fatma Taşkın Ekici, yönetim kurulu üyeleri, öğretim üyeleri, eğitmenler ve eğitime katılan çocuklar ile aileleri katıldı. Törende konuşma yapan Doç. Dr. Fatma Taşkın Ekici, eğitime katılan çocukların bu atölye sürecinde yaptıkları farklı yazma etkinlikleriyle çocukların her aşamada aktif rol aldıklarını, sonunda birer masal veya hikâye yazdıklarını, çocukların yazdıkları bu eserleri ve yazılarıyla ilgili kendi çizdikleri resimlerin bir kitapçıkta toplanacağını söyledi. Çocukların bu atölye çalışmaları sonunda İlk kez basılı sanatsal bir ürün ortaya çıkarma ayrıcalığını yaşayacağını, bu kitapçık basımıyla da kalıcı bir eserle özgüvenlerinin destekleneceğini dile getirdi.

“Yenilikçi yazma, özgün bir yazı çıkarma yolculuğudur”

Törende konuşma yapan ‘Bugünün Yazanı Geleceğin Yazarı! Eğlenceli Yenilikçi Yazma’ isimli atölyenin eğitmeni Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Havva Ergür, çocukların gelişiminde eğilimlerini ve yetilerini fark edebilmeleri için bu türden eğitimlerin önemli olduğuna dikkat çekerken; “Bu atölyenin amacı doğrudan yazar yetiştirmek değildir. Bu çalışmalarda önemli olan süreçtir, sonuç değildir. Yazma bireysel etkinlik olsa da grup ile atölye çalışmaları bireysel yenilikçiliğini destekleyen ortamlar oluşturur. Yenilikçi yazma, kişinin tüm biriktirdiği bilgileri, hayalleri özgürce yeniden kurgulayarak, dilde daha önce kurulmamış ilişkiler kurarak ortaya özgün bir yazı çıkarma yolculuğudur. Bu atölyede yazınsal bir metnin nasıl yazılacağı konusunda farklı yol ve yöntemleri öğrencilere kazandırmayı amaçlayarak, yenilikçiliklerini ortaya çıkaracak resim, müzik ve edebi türlerden faydalanarak eğlenceli yenilikçi yazma oyunlarıyla metne ulaştılar” diye konuştu.

Atölyeye katılan çocuklara sertifikaları teslim edildi

Konuşmaların ardından atölyeye katılan tüm çocuklara sertifikalarını, Pamukkale Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Doç. Dr. Fatma Taşkın Ekici, Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Feryal Beykal Orhun ve Öğr. Gör. Havva Ergür ile Yönetim Kurulu Üyeleri; Prof. Dr. Süleyman İnan, Dr. Öğr. Üyesi Esin Turan Güllaç, Dr. Öğr. Üyesi Eda Duruk tarafından takdim edildi.

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