Bu yıl oruçlar ‘Ramazan ve Dayanışma’ temasıyla tutulacak

Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık, yaşanan deprem afeti bu yıl oruçların “Ramazan ve Dayanışma” teması çerçevesinde tutulacağını belirtti.

Bu akşam kalkılacak ilk sahur öncesi açıklamalarda bulunan İl Müftüsü Mehmet Aşık, “Ramazan ayı İslam’ın beş temel esasından biri olan oruç ibadetinin özel zamanı olup insanlar için hidayet rehberi, doğru yolun, hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur’an’ın kendisinde indirildiği aydır. Evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden kurtuluş,manevi kazancı yüksek, onbir ay’ın sultanı Ramazan ayında mükellef olup ta mazereti olmayan her Müslümanın kadın-erkek oruç tutması gerekmektedir. İçinde bulunduğumuz yılda ülkemizin başına gelen ‘Asrın Felaketi’ dolayısı ile Ramazan ayına oldukça üzgün ve buruk girmekle beraber bu Ramazan ayında hiç beklenmeyen bir anda bir gece yarısında başlarına gelen felaketle Rablerine kavuşan kardeşlerimizi ve geride kalan ve herşeye muhtaç bir hale gelen kardeşlerimizi düşünerek bu sene belirlenen ‘Ramazan ve Dayanışma’ teması çerçevesinde oruçlarımıza başlamalı ve her an Rabbimize kavuşmaya mülaki olabileceğimiz düşüncesiyle ibadetlerimizi samimiyetle yerine getirmeliyiz. Ramazan ayını öncelikle Rabbimizin yasakladığı haramlara karşı bir kalkan, emrettiği farzları yerine getirmede sabır ve irade eğitimi olan oruç ibadetiyle şenlendirmeliyiz” dedi.

“Oruçlarımız, günahlarla kirlenen kalplerimizin yeniden tertemiz fıtratına dönmesine bir vesile olmalıdır” diyen Aşık, “Özellikle imsak ve iftar arası bedenimizi yemeden içmeden uzak tuttuğumuz gibi bu mübarek ay, bizler için bir ömür boyu Rabbimizin haram kıldığı tüm çirkinliklerden uzak kalmayı sağlayan bir zaman dilimi olmalıdır. Bu Ramazan ayında da sahip olduğumuz bu değerleri geliştirmeye devam etmeliyiz. Kur’an-ı Kerim’in nazil olmaya başladığı bu ayda okuyacağımız mukabeleler, tutacağımız oruçlar ile manevî hastalıklara doğrudan deva ararken gönüllerimizi huzurla dolduracağız. Televizyon kanalları ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden hazırladığımız mukabele ve vaaz programları ile gönül hanelerinize misafir olmayı hedefliyoruz. 2023 yılı Ramazan-ı Şerif’in Denizlili hemşehrilerimiz başta olmak üzere; aziz milletimize ve İslâm âlemine huzur ve sükûnet getirmesini niyaz ediyorum. Ülkemizin başına gelen Asrın felaketinin yaralarını sarabilmeyi Cenab-ı Hakkın bize lütfetmesini ve ülkemizi ve bütün insanlığı böyle felaketlerden korumasını diliyorum. Yüce Rabbimiz bu mübarek ayda üzerimizden rahmet kanatlarını eksik etmeden, kalplerimizi imanla yoğursun ve muhtaç kardeşlerimize yardımla bizleri kuvvetlendirsin, sağlık ve sıhhat içerisinde bayrama ulaşmayı hepimize nasip eylesin” diye konuştu.