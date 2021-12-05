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Bu hastalık kronikleşmeden uzmanına başvurun

Özel Denizli Tekden Hastanesi Gastroenteroloji doktoru Uzm. Dr. Kemal Kul, Çölyak hastalığı hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Dr. Kul, "Eğer ailede çölyak hastalığı öyküsü varsa risk on katına kadar çıkabilmektedir" dedi.

DENİZLİ 05.12.2021, 10:57
Bu hastalık kronikleşmeden uzmanına başvurun

Özel Denizli Tekden Hastanesi Gastroenteroloji doktoru Uzm. Dr. Kemal Kul, Çölyak hastalığı hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Dr. Kul, "Eğer ailede çölyak hastalığı öyküsü varsa risk on katına kadar çıkabilmektedir" dedi.

Toplumun yaklaşık 100 kişiden 1’ine çölyak hastalığı teşhisi konulmaktadır. Hastalığa, gastroenteroloji doktoru tarafından yapılan endoskopide ince bağırsaktan alınan biyopsiler ve kan tetkikleri ile tanı konulmaktadır. Çölyak hastalığında belirli şikayetler varsa kronikleşmeden Gastroenteroloji uzmanına başvurmakta fayda var. Özel Denizli Tekden Hastanesi Gastroenteroloji doktoru Uzm. Dr. Kemal Kul, Çölyak hastalığı hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Dr. Kemal Kul, “Son zamanlarda hepimizin sıklıkla duyduğu bir çeşit protein olan ve arpa, buğday, çavdar gibi tahıllarda bulunan glutene bağışıklık, sindirim sistemimiz tarafından vücutta verilen anormal bir tepki sonucu yaşanılan hastalıktır. Bu kişilerde gluten duyarlılığı mevcuttur. Özellikle ailesinde çölyak hastalığı olan çocuklarda gluten içeren besinler tüketmeye başlaması ile birlikte ortaya çıkar. Virüs gibi zararlı mikroorganizmalara karşı vücudumuz antikor üreterek vücudu korumaya ve iyileştirmeye çalışır. Virüs gibi zararlı maddelerin dışında bazen de vücut için zararı olmayan gluten gibi besin maddelerine karşı da antikor geliştirebilme ihtimali vardır. Glutene karşı vücudun geliştirdiği antikor, ince bağırsaklarda hasara ve çölyak hastalığının oluşmasına sebep olur” şeklinde bilgi verdi.

“Hastanın tükettiği besinler içerisinde gluten olmadığı sürece hastalık bir bulgu vermemektedir”

Çölyak hastalığının büyük bir kısmının genetik sebeplerden kaynaklandığı belirten Uzm. Dr. Kemal Kul, “Genetik yatkınlık ve çevresel faktörlerin etkisi çölyak hastalığını tetiklemektedir. Hastaların ailesinde çölyak öyküsü varsa görülme riski, olmayan kişilere göre daha yüksektir. Kişinin beslenme şekli, bağırsak bakterileri diğer nedenler arasında gösterilebilir” dedi. Çölyak hastalığının belirtilerinin yetişkinlerde, 2 yaş altı ve 2 yaş üstü çocuklarda farklı belirtiler gösterdiğini belirten Uzm. Dr. Kemal Kul, “Çölyak hastalığının yetişkinlerde karşılaştığımız belirtileri, karın ağrısı, şişkinlik ve ishaldir. Bu tür şikayetler kısa süreli belirtiler verse de ilerlediği takdirde kronik şikayetlere sebep olabilmektedir. Demir eksikliği, kilo kaybı, kansızlık, iştahsızlık, yorgunluk/halsizlik, eklem ağrısı, bağ ağrısı deri döküntüleri gibi belirtileri söz konusu olabilmektedir. Çölyak hastalığı 2 yaş üstü çocuklarda kabızlık, ishal, kilo kaybı, boy kısalığı, dikkat eksikliği gibi belirtiler gösterirken, 2 yaş altı çocuklarda ek gıdaya başladıktan sonra görülen etkileri, ishal, kusma, şişlik, iştahsızlık şeklinde görülür" ifadelerini kullandı.

“Çölyak hastalığında yaşam boyu sürecek olan glutensiz diyet tedavi sürecine büyük katkı sağlamaktadır”

Çölyak hastalarının nasıl beslenmesi gerektiğine de değinen Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Kemal Kul, “İleri yaşlarda artarak daha geniş bir yelpazeye yayılan çölyak hastalığının kesin bir tedavisi yoktur. Çölyak hastalığında dikkat edilmesi gereken, ömür boyu buğday, arpa, çavdar, yulaf tahıllarında bulunan glutenden uzak sıkı bir diyettir. Gluten içeren gıdalar kesildiği takdirde bağırsağa yayılan zarar önlenir. Gluten içeren makarna, ekmek, tahıl gevreği, pasta, kek, börek, galeta, bisküvi, kraker gibi besinlerde gluten mevcuttur. Bu yiyeceklere dikkat ederek düzenli kontrol yaptırmakta fayda var. Ayrıca bu hastalık kronikleşmeden ilk belirtilerde mutlaka uzmandan destek almanızda fayda vardır” dedi.

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